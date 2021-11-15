Влюбившаяся в спецназовца на митинге 19-летняя жительница Бердска прекратила его поиски

В соцсетях полгода назад появились сообщения о 19-летней Софье Рощупкиной из Бердска, искавшей парня, с которым познакомилась на митинге. Тогда они не обменялись телефонами, боец сказал, что на работе не имеет права знакомиться.
Попытки найти понравившегося молодого человека в форме оказались неудачными. Была одна надежда, когда ей написали, что, вроде, знают его, но больше сообщений не поступало.
- Я до сих пор не знаю, ошибся человек или нет, но со мной больше никто так и не связался. Поиски я прекратила: если человек не хочет, чтобы его искали, то зачем это нужно? - поделилась с КП-Новосибирск Софья.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что девушка, попавшая на митинг, не теряет надежды найти молодого человека, с которым перекинулась несколькими фразами и влюбилась. Очаровательный молодой спецназовец покорил Софью, но не дал своего номера телефона.