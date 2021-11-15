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В Новосибирске прокуратура проведет проверку по факту смерти 6-летнего мальчика из-за нехватки лекарств

10:59:3811/15/2021
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Доследственную проверку начали и сотрудники Следственного комитета.

следственный комитет герб
Органы правопорядка проведут проверку по факту гибели пациента. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске региональная прокуратура приступила к проверке обеспечения медицинскими препаратами от спинально-мышечной атрофии 6-летнего ребенка, который скончался из-за нехватки препаратов. Такое сообщение появилось на сайте ведомства.

– Прокуратура проводит проверку о защите прав детей и здравоохранении. Также будет проверено, насколько эффективным было обеспечение погибшего лекарственными препаратами и своевременность назначения терапии от СМА, – пишется на сайте ведомства.

Ранее местные СМИ писали о том, что 6-летний ребенок со СМА скончался из-за нехватки препаратов. Также по данному факту запланировали проверку сотрудники Следственного комитета России. Известно, что уже заведено уголовное дело, а планируется провести проверку на наличие факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти, которые должны были обеспечить пациента своевременной терапией и лекарствами.

Спинальная мышечная атрофия – наследственное заболевание, которое протекает с поражением или потерей двигательных нейронов. Заболевание обессиливает человека и поражает двигательные и дыхательные функции. ТАкое заболевание является самой частой причиной детской смертности. Лечат заболевания такими лекарствами, как "Золгенсма" и "Спинраза". Первый препарат используется однократно до двух лет при наличии СМА первого типа. А второй необходим пациенту раз в четыре месяца.

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органыправопорядокпроверкаСМА
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