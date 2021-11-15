Антирекорд установлен: Скончался 33-летний мужчина и еще 15 пациентов от коронавируса за сутки на 15 ноября в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Их стало на 402 пациента больше за сутки на 15 ноября и достигло показателя в 76 768 человек, из которых 7 776 - дети.
Выздоровление наступило у 89 пациентов за прошедшие сутки и 55 919 за весь период пандемии
Смертельным исходом завершилось заражение у шестнадцати человек - шести мужчин 33, 49, 74, 75, 82 и 91 года и десяти женщин 47, 50, 51, 54, 58, 66, 68, 81, 84 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 582 человека, - об этом стало известно из сообщения оперштаба 15 ноября. Данные на понедельник по смертности - самые большие в регионе за весь период наблюдений за ковидом.
В настоящее время в регионе в инфекционных отделениях находятся на лечении 3 973 пациента, в том числе 57 детей с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В отделениях реанимации находятся 422 пациента, из которых 67 - на ИВЛ.