Лучших отцов Бердска назвали в региональном министерстве труда по итогам конкурса

В Новосибирской области по результатам конкурса на звание "Отца года" в разных номинациях были вручены награды тем, кто принимал в нем участие. День отца отмечался первый раз 17 октября 2021 года.
В региональном министерстве труда и социального развития подвели итоги конкурса «Отец года». Он становится популярным у мужской половины жителей, об этом рассказала начальник отдела соцобслуживания населения администрации Бердска Инна Воркулева. По ее словам, в текущем году конкурсная комиссия рассмотрела порядка 40 творческих работ претендентов в четырех номинациях: «Лучший отец - семьянин», «Лучший отец - общественный деятель», «Лучшая общественная организация Совета по отцовству» и «Лучшая акция, проведенная Советом отцов».
В этом году от города Бердска были заявлены четыре кандидатуры для участия в двух номинациях - «Лучший отец - семьянин», «Лучший отец - общественный деятель». Комиссия из числа представителей Министерства труда и социального развития Новосибирской области, Совета отцов при Губернаторе Новосибирской области рассмотрев все заявки определила победителей.
-Участники от Бердска Михаил Блынский, Иван Вавиленко, Алексей Исаков и Евгений Петрищев были награждены дипломами министерства труда и социального развития Новосибирской области, - сообщили 15 ноября в пресс-центре мэрии Бердска.