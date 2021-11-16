Классные картинки и прикольные стихи всем студентам в Международный день студентов для отправки друг другу 17 ноября

Немало радостных моментов
Пусть поджидает впереди,
Ведь жизнь прекрасна у студентов,
Лишь только ты вперед иди
Навстречу знаниям чудесным
И встречам с множеством друзей,
И не теряй ты интереса
На протяженьи жизни всей,
Пусть будет много комплиментов,
Уйдут проблемы, словно дым!
С Международным днем студентов,
С прекрасным праздником твоим!
День студента — лучший праздник!
Поздравляю всех-всех-всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди — вся жизнь, успех...
Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!
Студент грызет гранит науки, Студенту некогда скучать. То лекции, то рефераты, То нужно сессию сдавать.
Но среди срезов и зачетов
О праздниках не забывай
В международный день студентов
Ты веселись и отдыхай!
Пора учебы скоротечна —
Летят без устали года
Но пусть останется навечно
В душе прекрасная пора!
Пора ошибок и волнения,
Беспечности и простоты,
Свободы, грез и вдохновения —
Когда сбывались все мечты!
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Стихи: Поздравок