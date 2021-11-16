Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
16.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Классные картинки и прикольные стихи всем студентам в Международный день студентов для отправки друг другу 17 ноября

12:15:2711/16/2021
0

Международный день студентов — 17 ноября 1939 года — день международной солидарности студентов.

Международный день студентов

Немало радостных моментов
Пусть поджидает впереди,
Ведь жизнь прекрасна у студентов,
Лишь только ты вперед иди

Навстречу знаниям чудесным
И встречам с множеством друзей,
И не теряй ты интереса
На протяженьи жизни всей,

Пусть будет много комплиментов,
Уйдут проблемы, словно дым!
С Международным днем студентов,
С прекрасным праздником твоим!

Международный день студентов

День студента — лучший праздник!
Поздравляю всех-всех-всех.
Ведь пора эта прекрасна,
Впереди — вся жизнь, успех...

Я желаю счастья, дружбы,
Достижений и побед.
Море знаний самых нужных
И удач в зачетах всех!

Международный день студентов

Студент грызет гранит науки, Студенту некогда скучать. То лекции, то рефераты, То нужно сессию сдавать.

Но среди срезов и зачетов
О праздниках не забывай
В международный день студентов
Ты веселись и отдыхай!

Пора учебы скоротечна —
Летят без устали года
Но пусть останется навечно
В душе прекрасная пора!

Пора ошибок и волнения,
Беспечности и простоты,
Свободы, грез и вдохновения —
Когда сбывались все мечты!

Открытки: bonnycards.ru
Стихи: Поздравок

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиМеждународный день студентов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитные бури 16 ноября 2021: что становится причиной метеозависимости и как облегчить симптомы, рассказываем3
Распространенная ошибка, которую мужчины всегда совершают в постели
Как передается коронавирус: через дыхание или поверхности, какое количество вируса нужно для заражения, почему одни болеют очень тяжело, а другие бессимптомно
Выплату 10 000 рублей семьям с детьми к Новому году-2022 от Владимира Путина предсказал политолог Алексей Мазур

Последние новости

Классные картинки и прикольные стихи всем студентам в Международный день студентов для отправки друг другу 17 ноября
12:15:27 11/16/2021
Классные картинки и прикольные стихи всем студентам в Международный день студентов для отправки друг другу 17 ноября
Экстренно приземлился в Новосибирске пассажирский Boeing из-за проблем с крылом: В Москву отправился другой борт
12:12:57 11/16/2021
Экстренно приземлился в Новосибирске пассажирский Boeing из-за проблем с крылом: В Москву отправился другой борт
Филиппов пост или Рождественский пост-2021: дата начала и дата окончания. Почему пост длится 40 дней
12:00:01 11/16/2021
Филиппов пост или Рождественский пост-2021: дата начала и дата окончания. Почему пост длится 40 дней
Интерпол нашел пропавшей без вести в 1992 году в Иркутске 20-летнюю россиянку
11:44:35 11/16/2021
Интерпол нашел пропавшей без вести в 1992 году в Иркутске 20-летнюю россиянку
Польскому полицейскому проломили череп в ходе стычки с мигрантами на границе с Белоруссией
11:33:03 11/16/2021
Польскому полицейскому проломили череп в ходе стычки с мигрантами на границе с Белоруссией
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 02.11 по 10.11.2021 в Бердске
11:32:29 11/16/2021
Онлайн некролог: Кто умер с 02.11 по 10.11.2021 в Бердске
В ходе конфликта из-за парковочного места водитель BMW выстрелил в глаз своему оппоненту и скрылся
11:21:22 11/16/2021
В ходе конфликта из-за парковочного места водитель BMW выстрелил в глаз своему оппоненту и скрылся
Очень красивые поздравительные картиники и очень душевные поздравления на День участкового 17 ноября
11:15:09 11/16/2021
Очень красивые поздравительные картиники и очень душевные поздравления на День участкового 17 ноября
Мигранты на границе Белоруссии и Польши штурмуют заграждение и бросают в пограничников камни, те отвечают водометами и газом
11:06:25 11/16/2021
Мигранты на границе Белоруссии и Польши штурмуют заграждение и бросают в пограничников камни, те отвечают водометами и газом
Всех носителей имени «Михаил» защищает самый главный Ангел Господа - Архангел Михаил: какую молитву всегда читать каждому Мише - «Очень сильная защита»
11:00:03 11/16/2021
Всех носителей имени «Михаил» защищает самый главный Ангел Господа - Архангел Михаил: какую молитву всегда читать каждому Мише - «Очень сильная защита»