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Польскому полицейскому проломили череп в ходе стычки с мигрантами на границе с Белоруссией

11:33:0311/16/2021
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С белорусской стороны, помимо камней, бутылок и бревен, бросают также шумовые гранаты, сообщили в полиции.

Граница Белоруссии с Польшей стала местом конфликта. Фото: Пограничный комитет Беларуси

Полицейский из Польши получил серьезное ранение на границе с Белоруссией во время штурма нелегалами заграждения. У силовика диагностировали перелом костей черепа.

"К сожалению, в результате нападения лиц, вдохновленных белорусской стороной, один из полицейских был довольно серьезно ранен, в настоящее время ему оказывают помощь, скорая помощь везет полицейского в госпиталь. По всей вероятности, после удара неизвестным предметом произошел перелом костей черепа", — сообщила польская полиция в Twitter.

Как сообщал "Курьер.Среда", 16 ноября силовики применили светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ против толпы беженцев после того, как мигранты попытались незаконно проникнуть на территорию Польши, сломав пограничное ограждение.

"Агрессивные атаки белорусской стороны постоянно отражаются. С белорусской стороны, помимо камней, бутылок и бревен, бросают также шумовые гранаты", - говорится в другом сообщении

Как считает польская сторона, все происходящее на границе "координируется белорусскими службами и контролируется беспилотниками".

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