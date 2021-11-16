Польскому полицейскому проломили череп в ходе стычки с мигрантами на границе с Белоруссией

Полицейский из Польши получил серьезное ранение на границе с Белоруссией во время штурма нелегалами заграждения. У силовика диагностировали перелом костей черепа.
"К сожалению, в результате нападения лиц, вдохновленных белорусской стороной, один из полицейских был довольно серьезно ранен, в настоящее время ему оказывают помощь, скорая помощь везет полицейского в госпиталь. По всей вероятности, после удара неизвестным предметом произошел перелом костей черепа", — сообщила польская полиция в Twitter.
Как сообщал "Курьер.Среда", 16 ноября силовики применили светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ против толпы беженцев после того, как мигранты попытались незаконно проникнуть на территорию Польши, сломав пограничное ограждение.
"Агрессивные атаки белорусской стороны постоянно отражаются. С белорусской стороны, помимо камней, бутылок и бревен, бросают также шумовые гранаты", - говорится в другом сообщении
Как считает польская сторона, все происходящее на границе "координируется белорусскими службами и контролируется беспилотниками".