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Особые опасности и приметы на частичное лунное затмение 19 ноября 2021: три ритуала на привлечение денег. Точное время астрологического события

3:00:5111/16/2021
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Лунное затмение, безусловно, несет в себе мощную энергетику, которая может негативно влиять на состояние людей. Однако это время крайне благоприятно для проведения ритуалов, связанных с финансами.

Лунные затмения несут в себе очень мощную энергетику, которая может по-разному влиять на людей и происходящие с ними обстоятельства. Фото: Pixabay.com
Лунные затмения несут в себе очень мощную энергетику, которая может по-разному влиять на людей и происходящие с ними обстоятельства. Фото: Pixabay.com

Во все века необычные явления с небесными светилами были окутаны загадкой и тайной. В их число входит и Лунное затмение, которое обладает очень мощной энергетикой. Ей пользовались все маги и колдуны, проводя с помощью энергии Затмения различные обряды и ритуалы, читая заговоры, а ясновидящие и предсказатели могли четче увидеть ближайшее будущее. Сейчас в мистическую составляющую Лунного Затмения погружается малое количество людей, однако в приметы и суеверия все также верит много россиян. Частичное Лунное Затмение, которое произойдет 19 ноября в 12:02 по Московскому времени, не сможет самостоятельно предупредить вас о том, что может произойти в вашей жизни в ближайшие дни. Однако астрологи, разбирающиеся в этом вопросе, уже дали несколько советов людям, чтобы пережить этот энергетически тяжелый период без проблем и неожиданных трудностей.

1. Откажитесь от алкоголя.
2. Соблюдайте внимательность за рулем, желательно не отправляться в дальние поездки на машине и общественном транспорте.
3. Не провоцируйте конфликты и не пытайтесь выводить на эмоции окружающих вас людей.
4. Перенесите принятие жизненно важных решений на другое время.
5. Если вы планировали процесс зачатия, то также перенесите его на другое время. Ребенок, начало жизни которому вы дадите во время лунного затмения, всю жизнь будет переживать множество трудностей.
6. Не беритесь за новые проекты и не начинайте новых дел.
7. Отложите вопросы финансов на другое время, не давайте и не берите в долг.
9. С осторожностью относитесь к новым знакомствам.

Несмотря на то, что решать вопросы денег в период Лунного Затмения не рекомендуется, это время наиболее благоприятно подходит для привлечения прибыли в вашу жизнь. Сделать это можно с помощью нескольких ритуалов.

Ритуалы на привлечение денег в Лунное Затмение 19 ноября 2021 года.

1. Ритуал с новым кошельком.

Перед ритуалом приобретите новый кошелек, желательно красного цвета, поскольку алые оттенки уже давно считаются магнитом для финансов. Из старого кошелька вытащите все вещи и выбросьте его. Затем возьмите деньги и медленно пересчитайте их, складывая по одной купюре в новый кошелек. С монетами поступите так же. Различные карты можно просто сложить по отсекам, не пересчитывая их и ничего не говоря. Когда все вещи будут сложены, произнесите следующее: «Деньги в новый кошелек идут, а со старым невзгоды пройдут». Затем закройте кошелек и положите его на ночь на подоконник.

2. Ритуал со старым кошельком.

Если вы не хотите расставаться с привычным вам кошельком, то этот ритуал точно для вас. Выньте все из своего старого кошелька, ненужные бумажки и чеки выбросьте. Откройте его и положите на подоконник так, чтобы открытая сторона указывала в небо. Желательно, чтоб лунный свет попадал на кошелек. Оставьте его так на ночь. Утром возьмите аксессуар, набейте его мелкими монетами под завязку и оставьте так еще на несколько часов. За счет этого ритуала негативная энергия уходит из кошелька, растворяются следы прошлых займов, а также ослабляется влияние текущих. Очень скоро вы заметите, что деньги начнут убывать медленнее и даже появится неожиданная прибыль.

3. Коробочка с монетами.

Данный ритуал лучше проводить днем, тогда, когда частичное Лунное Затмение только начнется и будет набирать свою силу. Возьмите небольшую коробочку и 30 монет. Сложите деньги в нее и оставьте приоткрытой на подоконнике. Важно, чтобы частичка дневного света попадала на деньги, ведь так они заряжаются финансовой энергией, приходящей от Затмения. Так монеты должны простоять вплоть до заката солнца. После уберите коробочку в темное место и в течение месяца каждый день берите по одной монете из коробки с собой. Такой нехитрый ритуал с заряженными монетами поможет вам привлечь неожиданную прибыль и быстро избавиться от усложняющих жизнь долгов.

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