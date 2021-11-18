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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 18 ноября 2021 в России и мире

12:20:1711/18/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 18 ноября 2021 года.

18 ноября - День рождения Деда Мороза. Фото: Pixabay.com

• День рождения Деда Мороза
• День отказа от курения (No Smoking Day)
• День придумывания секретов
• День кнопочного телефона (Push Button Phone Day)
• День рождения Микки Мауса (Mickey Mouse Birthday)
• Всемирный день философии (World Philosophy Day)
• День памяти Отцов Поместного Собора Церкви Русской 1917-1918 годов
• Всемирная неделя правильного использования антибиотиков (World Antibiotic Awareness Week)
• Всемирный день борьбы против рака поджелудочной железы (World Pancreatic Cancer Day)
• День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского
• День памяти мучеников Галактиона и Епистимии
• День общественных организаций (Social Enterprise Day)
• День яблочного сидра (National Apple Cider Day) - США
• День принцесс (National Princess Day) - США
• День поддержки «Замужем за Скорпионом» (Married to a Scorpio Support Day) - США
• Праздник молодого вина «Божоле нуво» (Beaujolais Nouveau Day) - Франция
• День лукового супа-пюре (National Vichyssoise Day) - США
• День «Используйте меньше вещей» (Use Less Stuff Day) - США
• День сержанта ВСУ - Украина
• День независимости - Латвия
• День оккультизма (Occult Day) - США
• День осведомлённости о детском горе (Children`s Grief Awareness Day) - США
• День здоровья в сельских поселениях (National Rural Health Day) - США
• «Великий американский дымок» (Great American Smokeout) - США
• День Государственного флага - Узбекистан
• День родительского участия (National Parental Involvement Day) - США
• День независимости (Morocco`s Independence Day) - Марокко
• День памяти о Вуковарских событиях - Хорватия
• Национальный праздник (National Day of Oman) - Оман
• День сражения при Вертриере (Battle of Vertieres Day) - Гаити
• Водный фестиваль «Бон Ом Тук» (Bon Om Touk) - Камбоджа
• Именины у Тихона, Григория, Евпсихия, Галактиона
• День Ионы (День Млечности, Галактион)

Важные события:

• 18 ноября 1723 года начал работать металлургический завод-крепость на реке Исеть в Екатеринбурге
• 18 ноября 1868 года по инициативе Д. И. Менделеева основано Русское химическое общество

Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru

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