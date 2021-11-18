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Бобровая СуперЛуна 19 ноября 2021: строгие запреты, обязательные дела и обряды на Полнолуние и частичное лунное затмение

9:15:3811/17/2021
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19 ноября состоится последнее лунное затмение 2021 года.

Провести это полнолуние стоит с учетом важных запретов. Фото: Pxfuel.com
Провести это полнолуние стоит с учетом важных запретов. Фото: Pxfuel.com

19 ноября жители Земли встретят два мощных астрономических явления: полнолуние и лунное затмение, которые пройдут в течение одних суток. Такая связь делает из обычного периода полной Луны Суперлуние, которое значительно сильнее влияет на человеческую жизнь и возможность проведения мистических обрядов.

Какие запреты нужно соблюдать в этот день?

В этот день необходимо убраться. Ни в коем случае нельзя оставлять домашний очаг грязным. Наши предки считали, что вместе с мусором дома остаются все беды, несчастья и проблемы.

Также необходимо закончить все конфликты. Если оставить все так, как есть, отношения с близкими людьми могут испортиться навсегда, что исправить больше никогда не получится.

Этот день является тяжелым, с точки зрения психоэмоциональности. Люди могут быть злы, агрессивны, раздражительны и прямолинейны. Чтобы не сорваться и не ухудшить собственное настроение, лучше как можно меньше контактировать с людьми 19 ноября. Соответственно, лучше всего отказаться от излишнего проявления эмоций в этот день. Таким образом вы сможете сохранить самочувствие в гармонии.

Отложите важные встречи и планирования на потом, поскольку полнолуние и затмение меньше всего подходят для серьезных задач. Также есть необходимость отказаться от вождения автомобиля. Существует поверье, что можно получить травмы.

Чем можно заниматься?

В этот день лучше всего разобраться с начатыми делами и отдать как можно больше времени коротким и быстрым задач, которые не требует большой концентрации: уборка, готовка, работа на огороде, занятие хобби или, в конце концов, отдых. Лучше всего побыть это время в одиночестве или наедине с любимым человеком.

Ритуал на загадывание заветного желания 19 ноября:

Прекрасным ритуалом на этот день придется загадывание желания. Для него потребуется листок бумаги, красная нить и спички. На бумаге необходимо написать то, что вам нужно. Затем ночью выйдите на улицу, перемотайте листок нитью и зажгите ниточку с помощью спички. Пока листок загорается, вы должны нарисовать точный образ того, что вы желаете, в своей голове. Считается, что через 6 месяцев загаданное придет в вашу жизнь.

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запретыполнолуниеноябрь 2021
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