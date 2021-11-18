Бобровая СуперЛуна 19 ноября 2021: строгие запреты, обязательные дела и обряды на Полнолуние и частичное лунное затмение

19 ноября жители Земли встретят два мощных астрономических явления: полнолуние и лунное затмение, которые пройдут в течение одних суток. Такая связь делает из обычного периода полной Луны Суперлуние, которое значительно сильнее влияет на человеческую жизнь и возможность проведения мистических обрядов.
Какие запреты нужно соблюдать в этот день?
В этот день необходимо убраться. Ни в коем случае нельзя оставлять домашний очаг грязным. Наши предки считали, что вместе с мусором дома остаются все беды, несчастья и проблемы.
Также необходимо закончить все конфликты. Если оставить все так, как есть, отношения с близкими людьми могут испортиться навсегда, что исправить больше никогда не получится.
Этот день является тяжелым, с точки зрения психоэмоциональности. Люди могут быть злы, агрессивны, раздражительны и прямолинейны. Чтобы не сорваться и не ухудшить собственное настроение, лучше как можно меньше контактировать с людьми 19 ноября. Соответственно, лучше всего отказаться от излишнего проявления эмоций в этот день. Таким образом вы сможете сохранить самочувствие в гармонии.
Отложите важные встречи и планирования на потом, поскольку полнолуние и затмение меньше всего подходят для серьезных задач. Также есть необходимость отказаться от вождения автомобиля. Существует поверье, что можно получить травмы.
Чем можно заниматься?
В этот день лучше всего разобраться с начатыми делами и отдать как можно больше времени коротким и быстрым задач, которые не требует большой концентрации: уборка, готовка, работа на огороде, занятие хобби или, в конце концов, отдых. Лучше всего побыть это время в одиночестве или наедине с любимым человеком.
Ритуал на загадывание заветного желания 19 ноября:
Прекрасным ритуалом на этот день придется загадывание желания. Для него потребуется листок бумаги, красная нить и спички. На бумаге необходимо написать то, что вам нужно. Затем ночью выйдите на улицу, перемотайте листок нитью и зажгите ниточку с помощью спички. Пока листок загорается, вы должны нарисовать точный образ того, что вы желаете, в своей голове. Считается, что через 6 месяцев загаданное придет в вашу жизнь.