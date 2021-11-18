Погода в Бердске 18 ноября 2021: как проводили этот день на Руси молодые девушки, рассказываем

В середине недели, 18 ноября, в Бердске ожидается умеренная прохладная погода, с небольшим снегом в середине дня. С утра температура воздуха составит - 11 градусов, а в обед воздух прогреется до -7 градусов. При этом весь день прогнозируется выпадение осадков в виде снега. Ветер подует юго-западный с порывом до 6,5 м/с и относительной влажностью воздуха 79 %. Атмосферное давление понизится до 743 мм ртутного столба.
18 ноября отмечается народно-христианский праздник День Ионы. По-другому его называют День Млечности, Галактион и Иона.
В день Ионы девушки обычно молились святому, чтобы найти хорошего жениха. Было принято разбрасывать во дворе монетки, чтобы привлечь парня в свой дом. Ребята, в свою очередь, тоже проявляли активность и приглашали девушек на гулянья, которые порой длились до самого утра.
Также на день святого Галактиона было заканчивать собирать редьку. 18 ноября заготавливают черные сорта на зиму – такое лекарство имеет целебную силу и помогает при простуде.
18 ноября принято убирать в доме. Считалось, что в этот день люди очищают дом от скопившегося негатива.