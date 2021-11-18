Празднуем Хануку 2021: Восемь кошерных коктейлей для смешивания на каждую ночь праздника

Ханукские коктейли, которые легко приготовить в домашних условиях. Вот восемь кошерных напитков, которые заставят вас захотеть отпраздновать Фестиваль огней в стиле коктейль, пишет Fox News.
Карамельный яблочный мул АбсолютаУ Absolut Vodka есть рецепт карамельного яблочного мула, который идеально подходит для Хануки и осеннего сезона. Кошерно-сертифицированный алкогольный бренд придает фруктовый вкус классическому московскому мулю. Более того, янтарный напиток требует только четырех ингредиентов. Карамельное яблоко также может работать, если у вас нет под рукой водки Absolut и вам нужно использовать другой кошерный бренд.
Ингредиенты:
- 11/2 часть Абсолют Оригинал
- 1/2 части карамельного сиропа
- 1 часть яблочного сидра
- Пиво Гигер
Резолюция:
- Налейте водку, карамельный сироп и яблочный сидр в коктейльную шейкер.
- Встряхните все ингредиенты льдом и процедите его в кружку поверх льда.
- Посыпьте свой напиток имбирным пивом.
- При желании украсить яблочным веером или палочками корицы и подавать.
Пряный старомодный CraftLVCraftLV говорит, что вы можете нанести пряный оттенок на старомодный бурбон Woodford Reserve и сироп чай. Рецепт пряного старомодного коктейльного кейтеринга и бартендинга в Лас-Вегасе одобрен раввином Цви Бронхтейном, который сертифицирован Ваадом Хакашруэтом из Лас-Вегаса и Хабадом Южной Невады, сообщил бренд Fox News.
Ингредиенты:
- 11/2 унции Вудфордского резерва Бурбона
- 1/2 унции пряного сиропа чай
Резолюция:
- Налейте свой бурбон и пряный сироп чай в коктейльный шейкер со льдом.
- Перемешайте жидкости вместе в течение 20 секунд.
- Процедите свежий лед в стакан с камнями.
- При желании украсить вишней или другой фруктовой кожурой или клиновидным долотном и подавать.
Виски Eggnog от HappenstanceУ Happenstance,женской компании по виски в Нэшвилле, есть рецепт коктейля Ханука, который заставит поклонников эггног радоваться. Eggnog Whiskey Sour от бренда предлагает шипованный удар, который обязательно оживит любое семейное собрание. Все, что вам нужно, это виски (на ваш выбор), лимонный сок, яйца, овсяное молоко и специи для гарнира.
Ингредиенты:
- 2 унции виски Happenstance
- 1 унция свежевыжатого лимонного сока
- 1 целое яйцо
- 5 унций овсяного молока
- Мускатный орех тертый
- Дополнительно: палочки корицы
Резолюция:
- Налейте виски, лимонный сок и молоко в коктейльную шейкерку вместе с яйцом.
- Добавьте немного льда и сильно встряхните в течение 20-30 секунд.
- Процедите напиток в кружку и украсьте его свежетертым мускатным орехом.
- При желании добавьте палочки корицы в качестве дополнительного гарнира.
Маргарита Томми ПатронМиксолог Patrón Стивен Халпин рекомендует рецепт Tommy's Margarita бренда текилы для ханукских посиделок. Простой напиток включает в себя Patrón Silver, который сертифицирован как кошерный. Тем не менее, семьи могут сделать эти зеленые ханукские маргариты с любым брендом текилы, который им нравится.
Ингредиенты:
- 2 унции серебра Patrón
- 1 унция свежевыжатого сока лайма
- 1/2 унции нектара агавы
- 1 известковый клин
- Кошерная соль
Резолюция:
- Смешайте текилу, сок лайма и агаву в коктейльном шейкере и энергично встряхните со льдом, чтобы остыть.
- Посолить ободок стакана с камнями и добавить свежий лед.
- Процедите содержимое коктейльного шейкера на свежий лед.
- Украсить долькой лайма и подавать.
Кто такой Жак У.?» с Манишевиц Красная СангрияВ нью-йоркской таверне Who's Jac W есть супер легкий рецепт красной сангрии, который не требует нарезки-фрукты. Шеф-повар и партнер таверны Джоэл Рейсс рекомендует использовать кошерный бренд Manischewitz для создания этого вкусного коктейля для вечеринки. Но вы можете свободно использовать красное вино, которое поднимает ваши ханукские духи.
Ингредиенты:Дает 1 галлон
- 9 чашек вина Манишевиц
- 11/2 стакана коньяка (ваш выбор вкуса)
- 11/2 стакана яблочного пукера
- 1/2 литра бутылочного ягодного сиропа
- 3 стакана клюквенного сока
Резолюция:
- Смешайте вино, бренди, яблочный пукер, ягодный сироп и клюквенный сок в кувшине.
- Налейте красную сангрию в бокал для вина.
- При желании украсьте свежими фруктами и зеленью и подавайте.
Менора Мул Сидни УолтерсаКопирайтер, писатель-фантаст и пиарщик Сидни Уолтерс из Вашингтона, округ Колумбия.C, любит праздновать Хануку с праздничной голубой Менорой Мулом. Ее сезонный коктейль сделан из UV Blue Vodka и кошерного сертифицированного имбирного пива от Q Mixers, но вы можете использовать любой из ваших предпочтительных брендов.
«Ярко-голубая водка, смешанная с имбирным пивом, придаст ему светлый, небесно-голубой оттенок. Однако, когда вы добавляете чернику, ожидайте увидеть эту синюю менору в вашей кружке», — сказал Уолтерс Fox News. «Медная кружка лучше всего подходит для этих коктейлей, так как ее оранжевый оттенок находится на противоположной стороне цветового круга от синего и красиво подчеркнет свой цвет».
Ингредиенты:
- 2 унции УФ-синей водки
- 4 унции Q Миксеров Имбирное пиво
- Сок лайма
- Черника
Резолюция:
- Начните с добавления трех кубиков льда в свою кружку Moscow Mule.
- Налейте свою голубую водку и имбирное пиво на лед.
- Выжмите в брызги сока лайма и перемешайте ингредиенты с соломинкой.
- Украсить черникой на каждый день Хануки. Максимум, вы можете иметь восемь черник.
Ребекка Лоуин Кофе Яичный Крем Ханука КоктейльЕврейский блоггер Ребекка Лоуин имеет верный рецепт коктейля Hanukkah Coffee Egg Cream, который черпает вдохновение из фирменного Бруклинского яичного крема Brooklyn Farmacy и Soda Fountain, как видно из Country Living,но со вкусом кофеина, который идеально подходит для современных гурманов. Лоуин любит использовать газированную воду из LaCroix и кофейного сиропа U-Bet от Fox - оба из которых кошерны, но вы можете использовать другой сельцер или сироп, если это то, что хочет ваше сердце.
Ингредиенты:
- 1/3 стакана молока (цельного, обезжиренного, овсяного)
- 3/4 стакана кокосовой газированной воды LaCroix
- 3 столовые ложки кофейного сиропа Fox's U-Bet
- По желанию: Калуа, ром или ликер амаретто
Резолюция:
- Налейте молоко в высокий стакан для яичных сливок (стакан молочного коктейля тоже может сработать).
- Посыпьйте молоко газированной водой со вкусом кокосового ореха.
- Внесите свой сироп со вкусом кофе и / или ликер в центр яичных сливок. Будьте осторожны, чтобы не потревожить молочную пену в верхней части стакана.
- Используйте ложку или палочку, чтобы аккуратно перемешать жидкости под пеной.
Арак Мохито из МизнанаВ израильском ресторане Miznon at The Hugh есть рецепт Арака Мохито, который добавит немного средиземноморского вкуса в ваш ханукский глоток. Закусочная Arak Mojito в Нью-Йорке сделана из Elite Arak - фирменного левантийского духа, но вы можете использовать любой кошерный арак, который вы можете получить в свои руки.
Ингредиенты:
- 2 унции Элит Арака
- 1 унция простого сиропа
- 1 унция лимонного сока
- 3 ломтика лимона
- Листья мяты
Резолюция:
- Смешать два листа мяты и два ломтика лимона в коктейльной шейкере.
- Влейте арак, простой сироп и лимонный сок и встряхните с большим количеством льда.
- Процедите объединенные жидкости в наполненный льдом стакан.
- При желании украсьте долькой лимона и букетом мяты и подавайте.