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Главная молитва святителю Павлу 18 ноября. Молитесь истово

4:00:4911/18/2021,София Мальцева
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Его сослали в город Кукус, где мученик принял смерть.

Святой Павел Исповедник, архиепископ Константинопольский, Фото: Azbyka.ru

Святой Павел Исповедник, архиепископ Константинопольский, избирался на престол патриарха после кончины главного епископа Александра. Этот момент пришелся на то время, когда снова вспыхнули разногласия с арианцами. Многие ариане присутствовали на Соборе, который избрал нового архиепископа Константинопольского. Они восстали против выбора святого Павла, но православных было больше, что и определило его новую должность.

Констанций, который правил Восточной частью Рима, был арианином. Он не присутствовал на выборах, но уже был против. Вернувшись, он сослал из города Павла, поставив на место епископом Евсевия Никомидийского.

Евсевий недолго правил Константинопольской церковью. Когда он скончался, святой Павел возвратился в Константинополь, где паства встретила его с радостью. Но император и в этот раз его отправил в ссылку. Тогда за исповедника вступился император с запад Констант, создав серьезное письмо, и в нем он приказал вернуть на место Павла.

Святого Павла вернули, но ненадолго, поскольку римского императора убили в период переворота, то Павла снова изгнали.

Его сослали в город Кукус, где мученик принял смерть. Святого убили отступники. После смерти святого, его мощи перенесли в Венецию.


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