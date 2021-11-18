Очень сложные для жизни имена детей: не называйте так мальчиков и девочек

В мире существует множество имен с самыми разнообразными значениями. Выбирая имя своему ребенку, родители в первую очередь хотят, чтобы оно было особенным, ориентируются на свой вкус. Многие принципиально хотят, чтобы выбранное имя носил только их ребенок. Однако не все задумываются, что имя также может оказывать огромное влияние на дальнейшую судьбу человека, а также принести ему много неприятностей, горестей и трудностей на жизненном пути.
Очень сложные для жизни имена детей.
1. Адам.
Мальчики с этим именем очень сильно подвержены влиянию любви. В детстве им необходимо огромное количество заботы и внимания. Если ребенок не будет получать его в необходимом размере, он рискует стать очень эгоистичным и самовлюбленным, появятся проблемы с социализацией и обучением, а в дальнейшем — с карьерой и поиском своей второй половины. За Адамом всегда будет необходим присмотр, поскольку мальчики с этим именем также подвержены интересу идти наперекор запретам родителей.
2. Эльмира.
Данное имя способно сделать свою обладательницу очень конфликтной. Эти девочки не способны молчать и готовы заткнуть за пояс кого угодно, даже тех людей, с которыми в конфликты вступать не желательно. Такой способ общения с окружающими не принесет девочке счастья, а наоборот усугубит ее положение в коллективе, может сделать ее изгоем среди компании сверстников.
3. Юлиан.
Это имя почти является синонимом слова «трудность». Неурядицы и проблемы будут преследовать Юлиана во всем, даже в самых привычных делах. Начаться все может с неудачного падения и ушиба колена, а закончиться огромными трудностями в карьере и потере себя как личности. Чтобы как-то выйти из складывающейся ситуации, мальчику придется много трудиться и иногда даже перешагивать порог собственных возможностей.
4. Злата.
Данное имя напрямую ассоциируется с золотом. Однако, толкователи также приписывают ему и иное значение. Например, ласковая форма обращения «Златочка» состоит из двух неоднозначных слов: «Зла» и «точка». Такая комбинация не сулит ничего хорошего обладательнице имени, открыто говоря об огромном количестве негатива на жизненном пути. Злату могут на каждом шагу ожидать недруги и завистники, которые будут пользоваться ее наивностью в свою пользу.
5. Нестор.
Данное имя неоднозначно, поскольку уходит своими корнями в древние времена и толкуется этимологами как «странник». Этот факт должен сразу предупредить о том, что ребенка в жизни будет преследовать большое количество одиночества. Нестору будет трудно найти единомышленников, друзей, кому-то он может показаться скучным из-за своей страсти к познанию и размышлениям. В конце концов ребенок может погрузиться в преследующее его одиночество, стать замкнутым и раздражительным, даже агрессивным.
6. Арья. Обладательницы данного имени являются настоящими «воительницами». Они всегда стремились и будут стремиться к независимости, свободе, и пытаться вытягивать даже самые сложные ситуации на себе, не прося ни у кого помощи. С одной стороны такой подход к делам очень хорош и позволит добиться многого, а с другой — окружающих будет пугать эта духовная сила и воля, из-за чего для Арьи велик риск никогда не почувствовать духа настоящей дружбы или любви. Ее будут бояться и сторониться.