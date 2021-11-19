Почему Рождественский пост называют Филипповым: смысл названия и древние традиции верующих

28 ноября Русская православная церковь начинает Рождественский пост, который продлится 40 дней — до 6 января. Весь этот период является важным временем, за который каждый верующий должен покаяться с помощью молитвы, а также принять участие в посте. Ограничения в рационе подготовят человека к рождению Иисуса Христа — как физически, так и духовно.
Также Рождественский пост называется Филипповым. Такое название произошло неспроста. Святой Филипп являлся одним из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа. День памяти святого отмечается 27 ноября, за день до начала 40-дневного поста. Однако подготовка к посту начинается как раз за пару дней, что тесно связывает духовную жизнь этих дней.
Кроме этого, второе имя может объясняться частым упоминанием Филиппа в текстах Нового Завета. Иными словами, он занимает важное место в жизни Иисуса Христа и всего христианства.
В течение Рождественского поста следует посещать храмы и молиться. Заниматься этим необходимо регулярно. Поэтому еще до начала поста необходимо запланировать свои походы в церковь.
Календарь питания на Рождественский пост:
На протяжении всего поста важно соблюдать верный рацион. Важно отметить, что ограничения позволяют питаться как сытно, так и вкусно. Поэтому не стоит считать, что пост приравнивается к полному аскетизму. Мирской вариант Рождественского поста, которым мы и пользуемся, является щадящим. В монастырях придерживаются иного расклада, что делает подготовку к рождению Христа наиболее строгой.
Отметим, что не всем людям нужно соблюдать Рождественский пост. Отказаться от участия в нем следует болеющим и пожилым людям, беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям. Об этом говорят непосредственно представители Русской православной церкви.