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Почему Рождественский пост называют Филипповым: смысл названия и древние традиции верующих

2:00:4911/19/2021
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Рождественский пост служит подготовкой для души и тела каждого верующего.

Рождественский пост начинается спустя неделю после сытного Михайлова дня. Фото: Pxfuel.com
Рождественский пост начинается спустя неделю после сытного Михайлова дня. Фото: Pxfuel.com

28 ноября Русская православная церковь начинает Рождественский пост, который продлится 40 дней — до 6 января. Весь этот период является важным временем, за который каждый верующий должен покаяться с помощью молитвы, а также принять участие в посте. Ограничения в рационе подготовят человека к рождению Иисуса Христа — как физически, так и духовно.

Также Рождественский пост называется Филипповым. Такое название произошло неспроста. Святой Филипп являлся одним из двенадцати апостолов, учеников Иисуса Христа. День памяти святого отмечается 27 ноября, за день до начала 40-дневного поста. Однако подготовка к посту начинается как раз за пару дней, что тесно связывает духовную жизнь этих дней.

Кроме этого, второе имя может объясняться частым упоминанием Филиппа в текстах Нового Завета. Иными словами, он занимает важное место в жизни Иисуса Христа и всего христианства.

В течение Рождественского поста следует посещать храмы и молиться. Заниматься этим необходимо регулярно. Поэтому еще до начала поста необходимо запланировать свои походы в церковь.

Календарь питания на Рождественский пост:

На протяжении всего поста важно соблюдать верный рацион. Важно отметить, что ограничения позволяют питаться как сытно, так и вкусно. Поэтому не стоит считать, что пост приравнивается к полному аскетизму. Мирской вариант Рождественского поста, которым мы и пользуемся, является щадящим. В монастырях придерживаются иного расклада, что делает подготовку к рождению Христа наиболее строгой.

Календарь с 28 ноября по 11 декабря
Календарь питания с 28 ноября по 11 декабря

Календарь с 12 декабря по 6 января
Календарь питания с 12 декабря по 6 января

Отметим, что не всем людям нужно соблюдать Рождественский пост. Отказаться от участия в нем следует болеющим и пожилым людям, беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям. Об этом говорят непосредственно представители Русской православной церкви.

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Филиппов деньРождественский постнародные традиции
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