В России прошел пик заражаемости коронавирусом, рассказал вирусолог

В России прошел пик роста коронавируса, но заболеваемость останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Как пояснил специалист, введение нерабочих дней оказало небольшое влияние на снижение числа заболевших в целом по стране, но в Москве показатель снизился заметно.
В ходе пресс-конференции на тему "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация" Альтштейн отметил, что пик пройден. По словам эксперта, в настоящее время умирает 3 пациента из 100 заразившихся, такую ситуацию может спасти лишь увеличение числа вакцинированных в стране.
В России за сутки на 19 ноября заразились более 37 тысяч человек. На сайте оперативного штаба указано, что вакцинированных в стране стало более 50%.