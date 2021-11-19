Увеличение Путиным прожиточного минимума и МРОТ поможет бороться с бедностью, оценили в Госдуме

Предложения президента РФ Владимира Путина о повышении величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда поступили в Госдуму, сообщается на сайте нижней палаты парламента 19 ноября.
Как сообщал "Курьер.Среда", накануне на совещании по социальным вопросам глава государства предложил в 2022 году увеличить прожиточный минимум и МРОТ на 8,6%, то есть выше запланированного инфляции. В абсолютных цифрах МРОТ вырастет на 1100 рублей до 13 890, а прожиточный минимум - на 1000 до 12 654 рублей.
Бюджетный комитет ГД в пятницу поддержал президентские поправки к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которые предусматривают финансирование новых инициатив.
"Предложение президента взвешенно, просчитано и дает возможность реально бороться с бедностью, реально поддержать тех, кто в этой поддержке больше всего нуждается", — отметил на заседании глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.
По его словам, внесение поправок в законопроект о бюджете является уникальным явлением:
"Обычно это процедуры, которые связываются с выполнением поручений президента правительством, депутатами, другими субъектами законодательной инициативы. Здесь президент РФ внес поправки сам".