Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Носите маски: В маршрутках Бердска ездит много ковидных больных - их никто не контролирует

4:03:4111/19/2021
0

По разговорам пассажиров можно определить, кто из них заражен коронавирусом.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал СанИнструктор:

Периодически в Бердске ловят безмасочников. Фото: Правительство Новосибирской области

- Товарищи, в маршрутках ездит очень много ковидных больных. Переболев ковидом, я уже стал понимать, о чем говорят люди, рядом сидящие по телефону или с теми, с кем едут вместе. Сидя в маршрутке, я сейчас очень часто слышу такие разговоры: "Утром нормально, а вечером температура, арбидол выпила и чуть полегчало, пока хожу" и там про направление на КТ и все такое. Или такой разговор: "Вечером поднялась температура, стал тяжело дышать, позавчера закопали". Носите маски везде - ковидных никто не контролирует.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
маршруткамаскиразговорыКовид
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы носите маски?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Пьяный дебошир напал на охранников с «розочками» в магазине Duty Free аэропорта Шереметьево и попал на видео
3:55:28 11/19/2021
Пьяный дебошир напал на охранников с «розочками» в магазине Duty Free аэропорта Шереметьево и попал на видео
Двух подростков задержали за фото без штанов на фоне храма Спаса-на-Крови в Петербурге
3:37:48 11/19/2021
Двух подростков задержали за фото без штанов на фоне храма Спаса-на-Крови в Петербурге
Друг Рашкина уличил депутата Госдумы во лжи: Ружье было только у него, отстреливать лося больше никто не собирался
3:10:24 11/19/2021
Друг Рашкина уличил депутата Госдумы во лжи: Ружье было только у него, отстреливать лося больше никто не собирался
Как коридор затмений с 19 ноября до 4 декабря 2021 года повлияет на отношения каждого знака зодиака
3:07:10 11/19/2021
Как коридор затмений с 19 ноября до 4 декабря 2021 года повлияет на отношения каждого знака зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 19 ноября 2021 в частичное лунное затмение
3:00:32 11/19/2021
Что можно и категорически нельзя делать 19 ноября 2021 в частичное лунное затмение
Кого ждет повышение зарплаты после увеличения МРОТ по инициативе президента, рассказала Голикова
2:42:09 11/19/2021
Кого ждет повышение зарплаты после увеличения МРОТ по инициативе президента, рассказала Голикова
Трое детей утонули в озере во Владимирской области: Не исключают криминал
2:29:16 11/19/2021
Трое детей утонули в озере во Владимирской области: Не исключают криминал
Насильнику и убийце двух девочек-сестер в Рыбинске суд назначил третью психиатрическую экспертизу
2:11:03 11/19/2021
Насильнику и убийце двух девочек-сестер в Рыбинске суд назначил третью психиатрическую экспертизу
БердскКровавая луна: Какими сибиряки увидели самое длинное лунное затмение и полнолуние 21 века, рассказал и показал 19 ноября астроном Большого планетария Новосибирска
2:07:34 11/19/2021
Кровавая луна: Какими сибиряки увидели самое длинное лунное затмение и полнолуние 21 века, рассказал и показал 19 ноября астроном Большого планетария Новосибирска
Почему Рождественский пост называют Филипповым: смысл названия и древние традиции верующих
2:00:49 11/19/2021
Почему Рождественский пост называют Филипповым: смысл названия и древние традиции верующих