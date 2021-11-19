Носите маски: В маршрутках Бердска ездит много ковидных больных - их никто не контролирует

В рубрику "Сообщи свою новость" написал СанИнструктор:
- Товарищи, в маршрутках ездит очень много ковидных больных. Переболев ковидом, я уже стал понимать, о чем говорят люди, рядом сидящие по телефону или с теми, с кем едут вместе. Сидя в маршрутке, я сейчас очень часто слышу такие разговоры: "Утром нормально, а вечером температура, арбидол выпила и чуть полегчало, пока хожу" и там про направление на КТ и все такое. Или такой разговор: "Вечером поднялась температура, стал тяжело дышать, позавчера закопали". Носите маски везде - ковидных никто не контролирует.