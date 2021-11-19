Друг Рашкина уличил депутата Госдумы во лжи: Ружье было только у него, отстреливать лося больше никто не собирался

Друзья Валерия Рашкина, депутата Госдумы от КПРФ, пойманного ранее в Саратовской области с тушей лося, заявили, что они не планировали идти на охоту. Владимир Матросов рассказал, что собирался порыбачить и даже не брал с собой ружья, оно было только у парламентария.
- Никто не собирался охотиться, я так понимаю, кроме него. Мы приехали на рыбалку и отдыхали. Оружия, получается, кроме как у него, ни у кого с собой не было, — рассказал приятель депутата в беседе с РЕН ТВ.
Матросов пояснил, что Рашкин никогда не заботился о разрешении на охоту, поэтому не мог думать, что все разрешения есть у его друзей, на что он ссылается в своем заявлении.
- Все необходимые документы всегда были у меня. Он никогда не заботился о документах, — отметил он.
Матросов рассказал, что не помнит, выпивал ли Рашкин, когда приехал к нему, так как сам на этот момент уже был сильно пьян. Опомнился только утром, когда пришли сотрудники правоохранительных органов.
- Мы выпивали, выпивали крепко. Он опоздал, к назначенному времени не приехал. Потом долго разговаривал по телефону. Когда он уже зашел, я был неадекватный, — добавил Матросов.
Ранее Валерий Рашкин записал признание в том, что подстрелил лося, найденного в его машине. Он отметил, что не знал о незаконности своих действий, так как полагался на наличие разрешения на охоту у своих друзей.