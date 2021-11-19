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Кровавая луна: Какими сибиряки увидели самое длинное лунное затмение и полнолуние 21 века, рассказал и показал 19 ноября астроном Большого планетария Новосибирска

2:07:3411/19/2021,Дарья Костина
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Луна попала в кадр примерно в 18:00. Удалось у горизонта поймать Луну в телескоп Тал 200 А. Фотоаппарат был Cano, поделился фотографиями уникального астрономического события и впечатлениями с «Курьер.Среда» астроном Андрей Никифоров.

19 ноября жители земли наблюдали самое длинное частное лунное затмение. Фото: Андрей Никифоров

Затмение века - именно так можно назвать сегодняшнюю «красную» луну, которую видели жители Сибири, Дальнего Востока и Чукотки. Отметим, что в Европе это затмение началось утром и было недостаточно заметно. Ранее "Курьер.Среда" подробно рассказывал, в какое время смогут наблюдать уникальное космическое явление. И вот, чудо случилось! Астроном Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров заснял природное явление! В беседе с «Курьер.Среда»19 ноября астроном поделился не только снимками наипрекраснейшей луны, но и рассказал все тонкости этой непростой съемки.

- Немного все-так удалось сфотографировать окончание затмения сегодняшнего. Было снято примерно в 18:00. Удалось у горизонта поймать Луну в телескоп Тал 200 А. Фотоаппарат был Canon. Обсерватория Большого новосибирского планетария. Все же полутень увидел правый верхний край в телескоп. Я стараюсь за каждым следить, если погода позволяет. В этот раз меня погода удивила: распогодилось только на время затмения, а потом небо снова затянуло. Еще снимки хорошие у Германа Маркова. Он тоже снимал, - делится астроном Андрей Никифоров.

Кстати, это было самое длинное частное лунное затмение. Длилось природное явление почти 3 часа. Для тех, кто пропустил затмение, «Курьер.Среда» организовывал прямую трансляцию затмения.

После лунного затмения землян ждет и солнечное, которое мы сможем увидеть скоро - 4 декабря. Известно, что небесное явление будет длиться 1 минуту и 54 секунды. Время затмения по всемирному времени - 07:41, по Москве — 10:34 утра.

Астроном Андрей Никифоров снимал кровавую луну на фотоаппарат. Фото: Андрей Никифоров

Кровавую луну увидели жители Дальнего востока, Сибири и Камчатки. Фото: Андрей Никифоров

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