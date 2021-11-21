Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
20.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Очень красивые открытки и божественные поздравления на Михайлов день: праздник Собора Архистратига Михаила 21 ноября

9:15:0911/20/2021
0

Православная церковь отмечает День Архангела Михаила 21 ноября. Его еще называют Архистратигом, так как он является главой небесного войска Ангелов и Архангелов, охраняющего Божий закон.

Михайлов день

Пусть День святого Михаила
Наполнит жизнь твою добром,
Чтоб в ней гармония царила,
Пускай уютным будет дом,
Пусть в нем огонь любви горит
И придает душевных сил!
Пускай здоровьичко хранит
Всегда Архангел Михаил!

Михайлов день

Михайлов день пришел к вам в дом.
Пусть мир, достаток будут в нём,
Пусть солнце светит вам с небес.
Вы ждите в этот день чудес!

Желаем благ всех и добра,
А в семьях — радости, тепла.
Пусть Бог всегда вас бережет,
Пусть праздник счастье принесет!

Михайлов день

Пусть архангел Михаил
Принесет в ваш дом удачу
И подарит новых сил,
Души сделает богаче.

Отведет печаль и зло,
От беды крылом укроет,
Только счастье и тепло
Дом ваш бережно наполнят.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткидень Архангела Михаила
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Древняя славянская кукла Берегиня: хозяйка и заступница из отрезков ткани без шитья. Кому следует подарить магическую добрую куклу
9:16:30 11/20/2021
Древняя славянская кукла Берегиня: хозяйка и заступница из отрезков ткани без шитья. Кому следует подарить магическую добрую куклу
Очень красивые открытки и божественные поздравления на Михайлов день: праздник Собора Архистратига Михаила 21 ноября
9:15:09 11/20/2021
Очень красивые открытки и божественные поздравления на Михайлов день: праздник Собора Архистратига Михаила 21 ноября
Флаконы с надписью "Оспа" найдены в морозильнике лаборатории Пенсильвании
9:00:23 11/20/2021
Флаконы с надписью "Оспа" найдены в морозильнике лаборатории Пенсильвании
Знак в вашей моче, что вы пьете мало воды
8:30:22 11/20/2021
Знак в вашей моче, что вы пьете мало воды
Неблагоприятные дни для квашеной капусты в конце ноября и декабре 2021: когда лучше не ставить ничего под гнет по лунному календарю?
8:15:11 11/20/2021
Неблагоприятные дни для квашеной капусты в конце ноября и декабре 2021: когда лучше не ставить ничего под гнет по лунному календарю?
Пациенты с коронавирусом на антидепрессантах на 30% реже умирают в случае заболевания
8:00:49 11/20/2021
Пациенты с коронавирусом на антидепрессантах на 30% реже умирают в случае заболевания
Как мозг учится, когда человек поет?
7:30:52 11/20/2021
Как мозг учится, когда человек поет?
Новолуние и Полнолуние в декабре-2021: точные даты и особенности лунных дней
7:15:38 11/20/2021
Новолуние и Полнолуние в декабре-2021: точные даты и особенности лунных дней
Растительный противовирусный препарат показал эффективность против SARS-CoV-2 Delta
7:00:53 11/20/2021
Растительный противовирусный препарат показал эффективность против SARS-CoV-2 Delta
Таблетки Merck от COVID-19 разрешили для экстренного использования в ЕС до их одобрения
6:30:52 11/20/2021
Таблетки Merck от COVID-19 разрешили для экстренного использования в ЕС до их одобрения