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Таблетки Merck от COVID-19 разрешили для экстренного использования в ЕС до их одобрения

6:30:5211/20/2021
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Таблетки Merck не должны использоваться беременными женщинами или женщинами, которые не используют противозачаточные средства и могут забеременеть, сообщает EMA.

Лекарство, которое в настоящее время не разрешено в ЕС, может использоваться для лечения взрослых с COVID-19. Фото: Вessarabiainform.com

В пятницу надзорный орган ЕС по надзору за наркотиками поддержал таблетку Merck против COVID для экстренного использования перед официальным разрешением и начал пересмотр противовирусного лечения Pfizer по мере роста числа случаев заболевания по всей Европе.

Две таблетки от фармацевтических гигантов США представляют собой потенциально революционный шаг в борьбе с коронавирусом, поскольку исследования показывают, что они снижают риск госпитализации и смерти у пациентов из группы высокого риска, пишет medicalxpress.com.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что, хотя таблетки Merck еще не были одобрены, оно «выпустило рекомендации», чтобы отдельные страны в 27 странах ЕС могли решить, использовать ли их в случае всплеска инфекций.

«Лекарство, которое в настоящее время не разрешено в ЕС, может использоваться для лечения взрослых с COVID-19, которым не требуется дополнительный кислород и которые подвержены повышенному риску развития тяжелой формы COVID-19», - говорится в заявлении EMA.

«EMA выпустило этот совет для поддержки национальных властей, которые могут принять решение о возможном раннем использовании лекарства до выдачи разрешения на продажу, например, в условиях экстренного использования, в свете растущих показателей инфекции и смертности из-за COVID-19 в ЕС».

Таблетки Merck не должны использоваться беременными женщинами или женщинами, которые не используют противозачаточные средства и могут забеременеть, сообщает EMA.

«Эти рекомендации даны, поскольку лабораторные исследования на животных показали, что высокие дозы (таблетки Merck) могут влиять на рост и развитие плода», - добавил он.

Таблетку следует дать как можно скорее после появления симптомов COVID, но не позднее, чем в течение пяти дней. Затем его следует принимать в течение пяти дней, сообщает EMA.

Базирующаяся в Амстердаме организация заявляет, что надеется принять решение об официальном одобрении таблетки Merck, также известной как молнупиравир, к концу года.

'Кратчайший возможный таймфрейм'

Отдельно EMA сообщило, что начало обзор таблетки Pfizer, чтобы дать аналогичный совет.

«EMA изучает имеющиеся в настоящее время данные об использовании паксловида, перорального средства для лечения COVID-19, разработанного Pfizer», - говорится в сообщении EMA.

Ожидается, что полный «скользящий обзор» для официального утверждения начнется на следующей неделе, но EMA заявило, что хочет иметь возможность помочь национальным властям «в кратчайшие сроки».

Испытания показывают, что обе таблетки особенно эффективны при лечении недавно инфицированных пациентов из группы высокого риска, если их вводить в течение нескольких дней после начала заболевания.

Они дешевле и проще в применении, чем другие противовирусные препараты, которые необходимо вводить внутривенно, а также дешевле, чем вакцины, с более простой цепочкой поставок.

Таблетка Мерка снижает способность коронавируса к размножению за счет увеличения количества мутаций в его генетическом материале (или РНК).

В таблетках Pfizer используется другой метод, относящийся к классу противовирусных препаратов, называемых «ингибиторами протеазы», ​​которые блокируют действие фермента, критически важного для репликации вируса.

Это комбинация новой молекулы PF-07321332 и противовирусного ритонавира ВИЧ.

Европа ищет все возможные способы обуздать четвертую волну случаев COVID, которая уже побудила несколько стран ужесточить ограничения.

EMA предупредило в четверг, что страны должны «сократить разрыв» в вакцинации, поскольку многие из тех, кто находится в больницах, не были вакцинированы.

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