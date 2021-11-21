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Привет! Милейшие картинки для всех доброжелательных людей во Всемирный день приветствий 21 ноября

2:45:1811/21/2021
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В далеком уже 1973 году, когда «холодная» война набирала свои обороты, и международная обстановка в мире становилась все напряженней, два брата американца Маккомак придумали новый праздник — День приветствий. 21 ноября они отправили в разные концы Земли письма-приветствия.

Всемирный день приветствий

Привет и добрый день
Иль как обычно здравствуй,
Сегодня в день приветствий
Я вам желаю счастья.

Пусть люди во всем мире
Приветы шлют друг другу,
Пожелания здравствовать
Пусть летят по кругу.

Сегодня в день приветствий
Привет свой шлю вам, люди,
Пусть каждый новый день
Счастливым, добрым будет.

Всемирный день приветствий

С днем приветствий поздравляю,
Шлю тебе большой привет,
Жить я в радости желаю,
Без печалей и без бед,

Да и ты, на всякий случай,
Всем приветы отошли,
Будет так намного лучше
И приятней для души!

Всемирный день приветствий

Я говорю вам всем «Привет!», Чтобы повысить настроение, Ведь ничего прекрасней нет, Чем позитивное общение!

Всем от души кричу я «Хай!»,
«Бонжур», «Алоха!» и «Витаю!»,
Добро летит ко всем пускай,
Всех с днем приветствий поздравляю!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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