Привет! Милейшие картинки для всех доброжелательных людей во Всемирный день приветствий 21 ноября

Привет и добрый день
Иль как обычно здравствуй,
Сегодня в день приветствий
Я вам желаю счастья.
Пусть люди во всем мире
Приветы шлют друг другу,
Пожелания здравствовать
Пусть летят по кругу.
Сегодня в день приветствий
Привет свой шлю вам, люди,
Пусть каждый новый день
Счастливым, добрым будет.
С днем приветствий поздравляю,
Шлю тебе большой привет,
Жить я в радости желаю,
Без печалей и без бед,
Да и ты, на всякий случай,
Всем приветы отошли,
Будет так намного лучше
И приятней для души!
Я говорю вам всем «Привет!», Чтобы повысить настроение, Ведь ничего прекрасней нет, Чем позитивное общение!
Всем от души кричу я «Хай!»,
«Бонжур», «Алоха!» и «Витаю!»,
Добро летит ко всем пускай,
Всех с днем приветствий поздравляю!
Стихи: Поздравок
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