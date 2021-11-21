Строжайшие запреты для каждого в большой праздник - День Архангела Михаила: и очень важное дело в память об усопших родственниках

Один из главных православных праздников отмечается 21 ноября. В этот почитают святого Михаила Архангела, ему также присваивают титул Архистратига и Верховного командующего ангельских войск. В течение всего года православные христиане празднуют ряд торжеств, посвященных Архангелу Михаилу.
Архангела Михаила упоминают в нескольких православных гимнах и молитвах, и его иконы очень известны в церквях. На некоторых образах вместе со Христом находится ряд ангелов, среди них доминирующей фигурой является Михаил.
В России множество монастырей, соборов и церквей посвящаются Главному полководцу Михаилу, а во множестве российских городов существуют храмы или часовни, посвященные Архангелу Михаилу.
В народной традиции это торжество называют Михайловым днём. В народе день Михаила отмечали всем селом и деревней. Раньше считали, что этот праздник необходимо проводить весело и с угощениями, чтобы зима прошла в достатке и тепле. В храмах на Михайлов день принято посещать церковную службу и молиться Михаилу и остальным ангелам, прося у них покровительства и поддержки.
Кроме того, в народе в этот день не работали по дому, не резали ножом, не вышивали. Христиане не хотели быть наказанными за неуважение к празднику.
Кроме того, в этот день не следует испытывать негативные эмоции, злиться, ругаться и обижаться.
Считалось, что обязательно нужно в этот день пригласить кого-нибудь в гости или самому стать гостем, при этом проявить гостеприимство хозяина или самому хорошенько угоститься.