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Строжайшие запреты для каждого в большой праздник - День Архангела Михаила: и очень важное дело в память об усопших родственниках

2:00:2911/21/2021,София Мальцева
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Раньше считали, что этот праздник необходимо провести весело и с угощениями, чтобы зима прошла в достатке и тепле.

Архангела Михаила упоминают в нескольких православных гимнах и молитвах, и его иконы очень известны в церквях. Фото: Pixabay.com

Один из главных православных праздников отмечается 21 ноября. В этот почитают святого Михаила Архангела, ему также присваивают титул Архистратига и Верховного командующего ангельских войск. В течение всего года православные христиане празднуют ряд торжеств, посвященных Архангелу Михаилу.

Архангела Михаила упоминают в нескольких православных гимнах и молитвах, и его иконы очень известны в церквях. На некоторых образах вместе со Христом находится ряд ангелов, среди них доминирующей фигурой является Михаил.

В России множество монастырей, соборов и церквей посвящаются Главному полководцу Михаилу, а во множестве российских городов существуют храмы или часовни, посвященные Архангелу Михаилу.

В народной традиции это торжество называют Михайловым днём. В народе день Михаила отмечали всем селом и деревней. Раньше считали, что этот праздник необходимо проводить весело и с угощениями, чтобы зима прошла в достатке и тепле. В храмах на Михайлов день принято посещать церковную службу и молиться Михаилу и остальным ангелам, прося у них покровительства и поддержки.
Кроме того, в народе в этот день не работали по дому, не резали ножом, не вышивали. Христиане не хотели быть наказанными за неуважение к празднику.
Кроме того, в этот день не следует испытывать негативные эмоции, злиться, ругаться и обижаться.

Считалось, что обязательно нужно в этот день пригласить кого-нибудь в гости или самому стать гостем, при этом проявить гостеприимство хозяина или самому хорошенько угоститься.

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традициипраздникиприметы день Архангела Михаила
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