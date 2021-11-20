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К какому поколению вы относитесь и как ваш возраст меняет вашу личность

3:30:4011/20/2021
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Они говорят, что возраст - это просто число, но это число помещает вас в определенную группу людей и часто рекламируется как ключевой элемент в формировании того, кто вы есть как личность, и вашего отношения к миру.

У поколений человечества есть ряд невероятных, а иногда и резких различий. Фото: Еxpress.co.uk

У поколений человечества есть ряд невероятных, а иногда и резких различий. Итак, к какому поколению вы относитесь, будь то бэби-бумеры, миллениалы или поколение Z?

Они говорят, что возраст - это просто число, но это число помещает вас в определенную группу людей и часто рекламируется как ключевой элемент в формировании того, кто вы есть как личность, и вашего отношения к миру, пишет express.co.uk.

Миллениалы, поколение Z, бэби-бумеры - имена всплывают, но кто вы и что они на самом деле означают?

Потерянное поколение.

Затерянное поколение достигло совершеннолетия во время или сразу после Первой мировой войны.

Их называют таковыми из-за ужасов войны, которая дезориентировала многих из них и сочла моральные и социальные ценности своих родителей неуместными в послевоенном мире.

Их борьба была охарактеризована в некоторых из самых важных произведений литературы и искусства, созданных в межвоенный период, которые отвергли традиции жизни до злодеяний.

Безмолвное поколение.

«Безмолвное поколение» - это те, кто родился между 1926 и 1945 годами.

Это поколение выросло во время и после Второй мировой войны и известно как таковое благодаря тому, что его учили «быть видимым, а не услышанным».

В результате люди этого поколения считаются дисциплинированными, ценностно-ориентированными, лояльными и предпочитают прямое общение.

Бэби-бумеры.

Бэби-бумеры - это все, кто родился между 1946 и 1964 годами.

Название происходит от огромного количества детей, рожденных после Второй мировой войны.

Бэби-бумеры якобы известны своей уверенностью в себе, комфортно находиться у власти и сосредоточены на своей независимости.

Поколение X.

Поколение X охватывает годы с 1965 до середины 1980-х - ведутся споры о том, какой год знаменует переход в тысячелетие.

Название «Поколение X» происходит из романа Дугласа Купленда «Поколение X: Рассказы об ускоренной культуре», опубликованного в 1991 году.

По мнению экспертов, поколение X отличается исключительной трудовой этикой и непринужденным отношением к жизни, и его часто называют «поколением ключей-защелок», поскольку их часто оставляют без присмотра дома, в то время как их родители остаются на работе.

Миллениалы.

Миллениалы - это те, кто родился в период с середины 1980-х по 1995 год.

Миллениалы - самое образованное поколение людей из когда-либо существовавших, около 40% из них имеют высшее или высшее образование.

Миллениалы считаются уверенными в себе и любопытными, у них есть здоровая подозрительность к авторитету.

Поколение Z.

Поколение Z включает тех, кто родился с 1996 до середины 2010-х годов.

Эта когорта людей, только что сформировавшаяся, считается более разнообразной в расовом и этническом отношении, чем любое предыдущее поколение.

Они также уникальны тем, что практически не помнят о жизни до Интернета, последствия которой, вероятно, будут изучены в ближайшие годы.

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