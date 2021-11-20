К какому поколению вы относитесь и как ваш возраст меняет вашу личность

У поколений человечества есть ряд невероятных, а иногда и резких различий. Итак, к какому поколению вы относитесь, будь то бэби-бумеры, миллениалы или поколение Z?
Они говорят, что возраст - это просто число, но это число помещает вас в определенную группу людей и часто рекламируется как ключевой элемент в формировании того, кто вы есть как личность, и вашего отношения к миру, пишет express.co.uk.
Миллениалы, поколение Z, бэби-бумеры - имена всплывают, но кто вы и что они на самом деле означают?
Потерянное поколение.
Затерянное поколение достигло совершеннолетия во время или сразу после Первой мировой войны.
Их называют таковыми из-за ужасов войны, которая дезориентировала многих из них и сочла моральные и социальные ценности своих родителей неуместными в послевоенном мире.
Их борьба была охарактеризована в некоторых из самых важных произведений литературы и искусства, созданных в межвоенный период, которые отвергли традиции жизни до злодеяний.
Безмолвное поколение.
«Безмолвное поколение» - это те, кто родился между 1926 и 1945 годами.
Это поколение выросло во время и после Второй мировой войны и известно как таковое благодаря тому, что его учили «быть видимым, а не услышанным».
В результате люди этого поколения считаются дисциплинированными, ценностно-ориентированными, лояльными и предпочитают прямое общение.
Бэби-бумеры.
Бэби-бумеры - это все, кто родился между 1946 и 1964 годами.
Название происходит от огромного количества детей, рожденных после Второй мировой войны.
Бэби-бумеры якобы известны своей уверенностью в себе, комфортно находиться у власти и сосредоточены на своей независимости.
Поколение X.
Поколение X охватывает годы с 1965 до середины 1980-х - ведутся споры о том, какой год знаменует переход в тысячелетие.
Название «Поколение X» происходит из романа Дугласа Купленда «Поколение X: Рассказы об ускоренной культуре», опубликованного в 1991 году.
По мнению экспертов, поколение X отличается исключительной трудовой этикой и непринужденным отношением к жизни, и его часто называют «поколением ключей-защелок», поскольку их часто оставляют без присмотра дома, в то время как их родители остаются на работе.
Миллениалы.
Миллениалы - это те, кто родился в период с середины 1980-х по 1995 год.
Миллениалы - самое образованное поколение людей из когда-либо существовавших, около 40% из них имеют высшее или высшее образование.
Миллениалы считаются уверенными в себе и любопытными, у них есть здоровая подозрительность к авторитету.
Поколение Z.
Поколение Z включает тех, кто родился с 1996 до середины 2010-х годов.
Эта когорта людей, только что сформировавшаяся, считается более разнообразной в расовом и этническом отношении, чем любое предыдущее поколение.
Они также уникальны тем, что практически не помнят о жизни до Интернета, последствия которой, вероятно, будут изучены в ближайшие годы.