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Чем почистить салон машины: 8 простых домашних средств, которые могут помочь

1:30:5511/21/2021
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Если ваш автомобиль нуждается в некоторой чистке, не спешите использовать вредные чистящие средства. Мы живем в эпоху чрезмерного использования этих химикатов.

Если ваш автомобиль нуждается в некоторой чистке, вам не нужно использовать вредные чистящие средства. Фото: Pixabay.com

Чистка вашего автомобиля не требует дорогостоящего чистящего спрея, вы можете использовать уже имеющиеся предметы домашнего обихода.

Если ваш автомобиль нуждается в некоторой TLC, вам не нужно использовать вредные чистящие средства. Мы живем в эпоху чрезмерного использования этих химикатов, и видеоролики TikTok продвигают постоянное использование этих продуктов в популярных видеороликах. Комбинации чистящих средств могут быть не только вредными для наших домов и автомобилей, но также вредны для нашего здоровья из-за токсичных паров и окружающей среды. Когда вы моете машину, стекающая вода уносит химические вещества в реки, ручьи и грунтовые воды. Мы побеседовали с Goodbye Car, чтобы узнать о восьми экологически чистых продуктах, которые можно использовать для чистки автомобиля, пишет express.co.uk.

Белый уксус.

Белый уксус известен тем, что является универсальным, многоцелевым чистящим средством, дешевым и экологически чистым.

Вы также можете использовать его для чистки кузова и салона вашего автомобиля.

Эксперты Goodbye Car сказали: «Хотя белый уксус является кислым, в разбавленном виде он не повредит краску автомобиля - просто избегайте его регулярного использования и только тогда, когда есть грязь, которая просто не сдвинется с места.

«Не распыляйте его прямо на машину, не смешивая с водой.

«Он также отлично удаляет наклейки на бампере, запахи и жевательную резинку с коврового покрытия.

«Как правило, для так называемого кислого ополаскивания следует смешать три части воды с одной частью белого уксуса и использовать ее экономно.

«Эта смесь будет полезна для удаления стойких загрязнений и жира, которые не поддаются обычному автомобильному мылу.

«Смесь 60 мл оливкового масла и 120 мл белого уксуса также можно использовать для кожаной обивки.

«Тщательно встряхните смесь и протрите чистой тканью».

Кокосовое масло.

Очистив кожаную обивку, вы можете обработать ее кондиционером и придать ей блеск с помощью кокосового масла.

Команда Goodbye Car сказала: «Вам нужно лишь небольшое количество, которое можно втирать в материал с помощью чистой сухой ткани. К тому же ваша машина будет отлично пахнуть.

«Это также может защитить его от растрескивания и вернуть ему привлекательный блеск».

Кукурузный крахмал.

Кукурузный крахмал - это пищевой ингредиент, который обычно используется для загущения соусов и супов, и его можно использовать для очистки автомобиля разными способами.

Эксперты Goodbye Car сказали: «Мойте окна автомобиля смесью из 120 г кукурузного крахмала и одного литра воды, а затем просушите газетой.

«Кукурузный крахмал также может дезодорировать запахи, если его посыпать и дать ему творить чудеса примерно на полчаса.

«Кукурузный крахмал также хорош для удаления излишков автомобильной полироли и воска.

«Последнее, что вам нужно после хорошей полировки автомобиля, - это остатки продукта - они будут притягивать грязь больше, чем раньше. Этот бафф также может помочь удалить вихревые следы на черных машинах ».

Зубная паста.

Можно нанести зубную пасту, чтобы наши фары стали до блеска чистыми и блестящими.

Goodbye Car сказал: «Когда фары начинают запотевать, удалите всю излишнюю грязь и сажу теплой мыльной водой и тряпкой, затем нанесите любую дешевую зубную пасту и протрите.

«Просто старайтесь не попадать на лакокрасочное покрытие вашего автомобиля - вы можете наклеить ленту, чтобы оцепить фару».

Медицинский спирт.

Для чистки сидений не нужно покупать дорогие пятновыводители, просто используйте медицинский спирт.

Совет Goodbye Car гласит: «Промокните неприятное пятно тканью, не содержащей красителей. Помните, не трите, просто нанесите ".

Если у вас закончился антиобледенитель или вы ищете более дешевые альтернативы, распыление смеси 60 мл спирта на 1 литр воды на лобовое стекло зимой также должно помочь растопить лед.

Эксперты сказали: «Вы также можете использовать равные части медицинского спирта и воды для очистки твердых поверхностей в салоне вашего автомобиля».

Пищевая сода.

Пищевая сода - один из самых удобных кухонных продуктов для выпечки и очистки.

Пищевая сода не только используется для приготовления пищи и отбеливания зубов, но и для чистки автомобилей.

Команда сказала: «Пыльные пепельницы, заполненные крошками и волосами, могут иметь неприглядный вид.

«Их также может быть кошмаром, чтобы удалить их, просто протерев.

«После того, как вы пропылесосите лишнюю грязь, нанесите смесь пищевой соды и воды, оставьте на полчаса и потрите зубной щеткой».

Арахисовое масло.

Арахисовая паста - отличный продукт для удаления древесного сока.

Эксперты Goodbye Car сказали: «Сок деревьев липкий и, как правило, может доставлять неудобства - он может оставаться на вашей одежде навсегда, и даже на то, чтобы смыть кожу, могут потребоваться дни.

«Нанесите арахисовое масло на пораженный участок и попытайтесь его согреть - мы рекомендуем использовать арахисовое масло гладкого, а не толстого, чтобы избежать царапин!

«Вы также можете использовать майонез и дезинфицирующее средство для рук, если они у вас есть».

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