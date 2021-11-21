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Украина закупила уголь в США. Первая партия в 60 тыс. тонн прибыла из-за океана

11:19:3711/21/2021
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Законтрактованное судно с американским углем прибыло на Украину, сообщила ДТЭК. Страна испытывает дефицит топлива.

Н Украине кризис - страна закупает уголь в США. Фото: Wikimedia Commons

Украина запасается углем. Страна заключила договоры о поставке семи партий, из которых пять из США и две — колумбийские. Первая партия объемом 60,5 тысяч тонн прибыла из Америки, всего ожидается поступление 470 тысяч тонн импортного угля.

- Сегодня на Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса “Панамакс” причалило в порт “Южный”, — говорится в сообщении ДТЭК.

Уголь будет направлен для нужд государственных ТЭС ПАО «Центрэнерго». Закупка из-за границы угля компанией «является временной мерой для покрытия дефицита топлива». Сообщается, что основные поставки должны производится внутри страны.

В конце месяца ожидается прибытие еще одной партии угля, следующие четыре поступят в декабре и одна намечена на январь. Из Польши также будут производиться поставки угля на Украину. Оттуда поставят 340 тысяч тонн топлива.

Кризис в стране в энергетической сфере происходит по причине высоких цен на газ и дефицита угля. В октябре Киев сообщил, что Россия прекращает поставлять в страну уголь, в Москве причиной решения назвали высокий внутренний спрос.

Также Украина заявила, что поставки угля через Казахстан заблокированы Москвой. При этом в Нур-Султане отрицают влияние России на решение данного вопроса и назвали причиной перегруженную инфраструктуру.

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поставкиконтрактыамериканский уголь
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