Самые лучшие дни для засолки капусты на Новый год в конце ноября 2021: капуста будет хрустящей и морозной при квашении 26, 27 и 29 ноября

Скоро Новый год и хозяйки начинают планирование праздничного меню. Невозможно себе представить застолье без квашеной капусты. Эта закуска может быть использована на праздничном столе как самостоятельное блюдо, так и входить в состав винегрета или стать частью блюда - запечённая утка с квашеной капустой.
Закуска имеет очень много витаминов и микроэлементов в своем составе. Употребляя ее регулярно, можно снизить риск заболеваемости простудными инфекциями. А также съедая в день всего 100 грамм овоща можно быстро похудеть.
Если вы еще не успели посолить капусту на Новый год, то самое время сделать это в конце ноября. Благоприятные дни по лунному календарю в конце ноября: 26, 27, 29 числа.
Самый лучший рецепт квашеной капусты, чтобы она получилась хрустящей и ароматной.
Продукты, которые вам понадобятся для приготовления капусты: капуста - 2 килограмма, морковь - 700 грамм, болгарский перец - 700 грамм, зерна тмина - 2 чайные ложки, сахар - 1 столовая ложка, соль - 2 столовые ложки.
Способ приготовления:
1. Перец помыть, разрезать пополам, достать семена и порезать соломкой.
2. Морковь натереть на крупной терке, капусту мелко нашинковать. Все ингредиенты соединить в большой емкости и перемешать.
3. Засыпать соль и сахар, зерна тмина, перемешать.
4. Переложить состав в трехлитровые банки, накрыть крышкой и оставить в теплом месте на три дня, после чего убрать в холодильник.
Капуста, приготовленная по этому рецепту, готовится просто и будет готова спустя трое суток, а вкусовые качества ее понравятся даже самым привередливым гурманам.