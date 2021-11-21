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Самые лучшие дни для засолки капусты на Новый год в конце ноября 2021: капуста будет хрустящей и морозной при квашении 26, 27 и 29 ноября

11:00:3311/21/2021,Анна Филатова
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Капуста, приготовленная по этому рецепту, готовится просто и будет готова спустя трое суток, а вкусовые качества ее понравятся даже самым привередливым гурманам.

Лучший рецепт квашеной капусты на стол для празднования Нового года.
Если вы еще не успели посолить капусту на Новый годто самое время сделать это в конце ноября. Фото: Рixabay.com

Скоро Новый год и хозяйки начинают планирование праздничного менюНевозможно себе представить застолье без квашеной капустыЭта закуска может быть использована на праздничном столе как самостоятельное блюдотак и входить в состав винегрета или стать частью блюда - запечённая утка с квашеной капустой.

Закуска имеет очень много витаминов и микроэлементов в своем составеУпотребляя ее регулярно, можно снизить риск заболеваемости простудными инфекциямиА также съедая в день всего 100 грамм овоща можно быстро похудеть.

Если вы еще не успели посолить капусту на Новый годто самое время сделать это в конце ноябряБлагоприятные дни по лунному календарю в конце ноября262729 числа.

Самый лучший рецепт квашеной капустычтобы она получилась хрустящей и ароматной.

Продуктыкоторые вам понадобятся для приготовления капустыкапуста - 2 килограммаморковь - 700 граммболгарский перец - 700 граммзерна тмина - 2 чайные ложкисахар - 1 столовая ложкасоль - 2 столовые ложки.

Способ приготовления:

1Перец помытьразрезать пополамдостать семена и порезать соломкой.
2Морковь натереть на крупной теркекапусту мелко нашинковатьВсе ингредиенты соединить в большой емкости и перемешать.
3Засыпать соль и сахарзерна тминаперемешать.
4Переложить состав в трехлитровые банкинакрыть крышкой и оставить в теплом месте на три дняпосле чего убрать в холодильник.

Капуста, приготовленная по этому рецепту, готовится просто и будет готова спустя трое сутока вкусовые качества ее понравятся даже самым привередливым гурманам.

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капустаквашеная капустаовощ
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