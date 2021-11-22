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Вакцина от коронавируса: скрытый побочный эффект может разрушить жизни людей

6:30:1611/21/2021
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Когда инъекция попадает не в ту часть руки, исследования показывают, что воспаление может повредить связки, сухожилия или сумку.

Когда инъекция попадает не в ту часть руки, исследования показывают, что воспаление может повредить связки или сухожилия. Фото: Pixabay.com

Десятки сообщений распространяются о неожиданном побочном эффекте вакцины Covid. Мэри Гудвин, Кэрри Холнесс и Антония Бартли испытали длительную и изнурительную потерю подвижности в руках.

Мэри Гудвин рассказала, что спустя несколько месяцев после ее джеба Covid она «не может» поднять руку достаточно высоко, чтобы «включить свет», и изо всех сил пытается надеть пальто или джемперы. 50-летняя Кэрри Холнесс также «изо всех сил пытается одеться», каждое движение руки описывается как «агония», и только сейчас, спустя много месяцев после второй дозы Covid, ее рука снова начинает двигаться. Антония Бартли, медицинский биохимик, также подробно рассказав о своем опыте в метро, ​​сказала: «Боль все еще мучительна, пишет express.co.uk.

«Я не могу снять верх, одеться, снять бюстгальтер, открыть дверь машины или пристегнуть ремень безопасности, а надеть пальто - это кошмар».

Все три женщины, по-видимому, страдают так называемым «SIRVA - травмой плеча, связанной с введением вакцины».

Основные симптомы SIRVA, согласно WebMD, включают боль в плече и меньшую подвижность.

Обычно SIRVA появляется через 48 часов после вакцинации в результате того, что медицинский работник вводит вакцину «слишком высоко» в плечо.

Если ввести вакцину не в ту часть руки, ткань может быть случайно повреждена.

Вакцины Covid, как и любые другие вакцины, следует вводить в средней, самой толстой части «дельтовидной мышцы» - большой треугольной мышцы, которая идет от кости плеча до ключицы.

Когда инъекция попадает не в ту часть руки, исследования показывают, что воспаление может повредить связки, сухожилия или сумку.

Такой побочный эффект от вакцинации Covid требует медицинской помощи вашего врача.

Лечение может включать физиотерапию, уколы стероидов и противовоспалительные препараты.

«Вам может потребоваться операция, если травма серьезная», - предупредил WebMD, добавив, что некоторые люди испытывают «симптомы, которые никогда не проходят полностью».

«Одно исследование показывает, что большинство людей с SIRVA имеют симптомы в течение как минимум шести месяцев, и менее трети полностью выздоравливают», - заявил WebMD.

В запросе о свободе информации (FOI) указано, что Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) получило в общей сложности 71 сообщение о подозрении на SIRVA у взрослых в Великобритании до 25 июня 2021 года.

В разбивке данных 42 отчета SIRVA последовали за вакцинацией AstraZeneca Covid.

Тринадцать отчетов SIRVA сопровождали вакцину Pfizer и вакцину против гриппа.

Другие отчеты о побочных эффектах SIRVA последовали за другими вакцинами, такими как вакцина против опоясывающего лишая.

Другой подробный отчет показал, что в 71 сообщении SIRVA 55 были женщинами, а 16 - мужчинами.

«Количество случаев SIRVA, зарегистрированных в связи с вакцинацией от COVID-19, следует рассматривать в контексте общего количества отчетов, полученных для этих вакцин», - говорится в сообщении MHRA.

Данные свидетельствуют о том, что SIRVA - редкий побочный эффект вакцинации, но он может - и случается - с людьми.

Если вы подозреваете, что у вас есть SIRVA, вы можете сообщить о побочном эффекте через схему желтой карточки.

Кроме того, рекомендуется проконсультироваться с врачом по месту жительства.

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вирусзаражениепандемияCOVID-19побочный эффектСимптомы.Вакцинация.WebMDMHRASIRVAАнтония БартлиКэрри ХолнессМэри Гудвин
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