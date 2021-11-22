Вакцина от коронавируса: скрытый побочный эффект может разрушить жизни людей

Десятки сообщений распространяются о неожиданном побочном эффекте вакцины Covid. Мэри Гудвин, Кэрри Холнесс и Антония Бартли испытали длительную и изнурительную потерю подвижности в руках.
Мэри Гудвин рассказала, что спустя несколько месяцев после ее джеба Covid она «не может» поднять руку достаточно высоко, чтобы «включить свет», и изо всех сил пытается надеть пальто или джемперы. 50-летняя Кэрри Холнесс также «изо всех сил пытается одеться», каждое движение руки описывается как «агония», и только сейчас, спустя много месяцев после второй дозы Covid, ее рука снова начинает двигаться. Антония Бартли, медицинский биохимик, также подробно рассказав о своем опыте в метро, сказала: «Боль все еще мучительна, пишет express.co.uk.
«Я не могу снять верх, одеться, снять бюстгальтер, открыть дверь машины или пристегнуть ремень безопасности, а надеть пальто - это кошмар».
Все три женщины, по-видимому, страдают так называемым «SIRVA - травмой плеча, связанной с введением вакцины».
Основные симптомы SIRVA, согласно WebMD, включают боль в плече и меньшую подвижность.
Обычно SIRVA появляется через 48 часов после вакцинации в результате того, что медицинский работник вводит вакцину «слишком высоко» в плечо.
Если ввести вакцину не в ту часть руки, ткань может быть случайно повреждена.
Вакцины Covid, как и любые другие вакцины, следует вводить в средней, самой толстой части «дельтовидной мышцы» - большой треугольной мышцы, которая идет от кости плеча до ключицы.
Когда инъекция попадает не в ту часть руки, исследования показывают, что воспаление может повредить связки, сухожилия или сумку.
Такой побочный эффект от вакцинации Covid требует медицинской помощи вашего врача.
Лечение может включать физиотерапию, уколы стероидов и противовоспалительные препараты.
«Вам может потребоваться операция, если травма серьезная», - предупредил WebMD, добавив, что некоторые люди испытывают «симптомы, которые никогда не проходят полностью».
«Одно исследование показывает, что большинство людей с SIRVA имеют симптомы в течение как минимум шести месяцев, и менее трети полностью выздоравливают», - заявил WebMD.
В запросе о свободе информации (FOI) указано, что Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) получило в общей сложности 71 сообщение о подозрении на SIRVA у взрослых в Великобритании до 25 июня 2021 года.
В разбивке данных 42 отчета SIRVA последовали за вакцинацией AstraZeneca Covid.
Тринадцать отчетов SIRVA сопровождали вакцину Pfizer и вакцину против гриппа.
Другие отчеты о побочных эффектах SIRVA последовали за другими вакцинами, такими как вакцина против опоясывающего лишая.
Другой подробный отчет показал, что в 71 сообщении SIRVA 55 были женщинами, а 16 - мужчинами.
«Количество случаев SIRVA, зарегистрированных в связи с вакцинацией от COVID-19, следует рассматривать в контексте общего количества отчетов, полученных для этих вакцин», - говорится в сообщении MHRA.
Данные свидетельствуют о том, что SIRVA - редкий побочный эффект вакцинации, но он может - и случается - с людьми.
Если вы подозреваете, что у вас есть SIRVA, вы можете сообщить о побочном эффекте через схему желтой карточки.
Кроме того, рекомендуется проконсультироваться с врачом по месту жительства.