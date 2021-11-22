Если посмотреть на свой гороскоп с помощью астрологии майя, можно удивиться, что это совсем не похоже на то, к чему вы привыкли. Цивилизация майя возникла более тысячи лет назад; древние майя интерпретировали и понимали время уникальным и отличным от всех известных способом. Это уникальное понимание времени, и астрономии привело их к разработке собственной системе астрологии. Календарь майя был известен как Цолкин и состоял из 20-дневных знаков с 13 галактическими числами, которые давали 260-дневный календарь. Это можно сравнить со знаками зодиака западной астрологии или даже со знаками животных китайской астрологии.
Гороскоп майя по дате рождения: что ожидает в Новом 2022 году
Календарь майя был известен как Цолкин и состоял из 20-дневных знаков с 13 галактическими числами, которые давали 260-дневный календарь.
Если посмотреть на свой гороскоп с помощью астрологии майя, можно удивиться, что это совсем не похоже на то, к чему вы привыкли. Цивилизация майя возникла более тысячи лет назад; древние майя интерпретировали и понимали время уникальным и отличным от всех известных способом. Это уникальное понимание времени, и астрономии привело их к разработке собственной системе астрологии. Календарь майя был известен как Цолкин и состоял из 20-дневных знаков с 13 галактическими числами, которые давали 260-дневный календарь. Это можно сравнить со знаками зодиака западной астрологии или даже со знаками животных китайской астрологии.
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