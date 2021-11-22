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Гороскоп майя по дате рождения: что ожидает в Новом 2022 году

6:00:3211/22/2021,София Мальцева
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Календарь майя был известен как Цолкин и состоял из 20-дневных знаков с 13 галактическими числами, которые давали 260-дневный календарь.

Это уникальное понимание времени, и астрономии привело их к разработке собственной системы астрологии. Фото: Pixabay.com

Если посмотреть на свой гороскоп с помощью астрологии майя, можно удивиться, что это совсем не похоже на то, к чему вы привыкли. Цивилизация майя возникла более тысячи лет назад; древние майя интерпретировали и понимали время уникальным и отличным от всех известных способом. Это уникальное понимание времени, и астрономии привело их к разработке собственной системе астрологии. Календарь майя был известен как Цолкин и состоял из 20-дневных знаков с 13 галактическими числами, которые давали 260-дневный календарь. Это можно сравнить со знаками зодиака западной астрологии или даже со знаками животных китайской астрологии.

Imix / Крокодил – со 2 по 21 января

2022 года для Крокодилов будет довольно приятным временем. Все дела будут идти ровно, без резких поворотов. Однако в семейных отношениях могут случиться временные недомолвки, которые быстро уладятся, если вовремя уступить.

Ик / Ветер – с 22 января по 10 февраля

Для Ветра этот году будет таким е легким, как и название знака. Куда он не попадет, везде его ждет понимание и доброе приветствие. Поэтому не бойтесь менять что-то в своей жизни, поскольку перемены будут для вас плодотворными.

Акбал / Ночь – с 11 февраля по 2 марта

Ночь может встретить на своем пути много резких перемен. Особенно в начале года. Для нее может показаться, что эти перемены слишком резкие, но они обязательно приведут к положительным результатам.

Кан / Семя – с 3 по 22 марта

Если правильно настроить свою энергию, то 2022 год окажется годом невероятных возможностей. Как сумеет преуспеть как в отношениях, так и в финансах. При этом нужно посмотреть, какой результат вы желаете в той или иной области.

Чиччан / Змей – с 23 марта по 11 апреля

В 2022 году пора выбрать новое направление. И в начале года это будет особенно заметно. Гороскоп предсказывает плодотворные сдвиги, если сделать верный выбор.

Cimi / Трансформатор – с 12 апреля по 1 мая

Поездки, в том числе за границу, вероятны, и это поможет продвинуться в вашей карьере. Вы добьетесь успеха в жизни благодаря дипломатичности и элегантности.

Манекен / Олень – со 2 по 21 мая

Семейная атмосфера столкнется с несколькими конфликтами. Вы должны избегать ненужного риска в своих начинаниях, и это приведет к успеху. Вы можете справиться со стрессовыми ситуациями с помощью упражнений и релаксации.

Ламат / Звезда – с 22 мая по 10 июня

Любовная жизнь будет восхитительной в последней четверти года. Во всех начинаниях вы должны прислушиваться к другим и следовать их идеям. Здоровье будет колебаться, и во время нагрузки расслабьтесь с помощью медитации.

Ахау / Солнце – с 11 по 30 июня

В течение года родителям придется сложно. Если их дети достигли брачного возраста, они пожелают связать себя узами брака. Год благоприятен для получения студентами высшего образования. Не пугайтесь сложных ситуаций и всегда думайте об альтернативах.

Ос / Собака – с 1 по 20 июля

Последняя половина года будет многообещающей для любовных отношений. Успех в ваших проектах гарантирован в предыдущем квартале года. Вам нужно достаточно расслабиться, чтобы избавиться от тревог и забот вашей повседневной жизни.

Чуэн / Обезьяна – с 21 по 25 июля

Семейная жизнь будет полна напряжения, так как вы не сможете уделять ей достаточно внимания. Начало и конец года принесут хорошие результаты в начинаниях из-за Юпитера.

Eb / Дорога – с 26 июля по 14 августа

Вы будете небрежно относиться к своему фитнесу и режиму питания. Очень важно расслабиться и заняться новым хобби или спортом. Если вы хотите добиться успеха в этом году, не будьте агрессивны.

Бен / Рид – с 15 августа по 3 сентября

Юпитер и Марс сделают отношения мирными и гармоничными. Ваши социальные контакты будут поощрять вас к завершению проектов, а Юпитер поможет вам добиться успеха в начинаниях.

Ix / Ягуар – с 4 по 23 сентября

Важно сосредоточиться на программе фитнеса и релаксации, которая вам нравится, чтобы поддерживать свое самочувствие. Старайтесь делать то, что возможно в течение года, вместо того чтобы стремиться слишком высоко.

Мужчины / Орел – с 24 сентября по 13 октября

Любовь и отношения расцветут после первого квартала 2022 года с помощью Венеры и Марса. Юпитер поможет вам завести новые контакты в этом году и использовать их для достижения успеха в ваших начинаниях.

Киб / Мудрость – с 14 октября по 2 ноября

Одинокие люди вступят в любовные отношения. Совместные деловые предприятия будут успешными. Появятся свежие идеи, и вы будете заняты выполнением новых инвестиций.

Кабан / Земля – с 3 по 22 ноября

Они могут рассчитывать на повышение по службе до более высокого уровня наряду с финансовыми выгодами. Деловые предприятия, которые были бездействующими, оживут, и вы добьетесь успеха.

Этцнаб / Кремень – с 23 ноября по 12 декабря

Начало года будет бурным для отношений. Это время поможет вам восстановить романтику во второй половине года.

Cauac / Шторм – с 13 декабря по 1 января

Чтобы избежать неправильного использования другими людьми, вы должны научить других помогать себе в течение 2022 года.

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