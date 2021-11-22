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Стало известно, как выбрать вкусное и недорогое шампанское от 300 до 3000 рублей за бутылку к новогоднему столу

5:58:5911/22/2021
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Вина дешевле 300 рублей с псевдоитальянскими названиями - просто шипучие напитки.

Шампанское до 300 рублей не покупать. Фото: Pixabay.com

Креативный директор журнала Simple Wine News объяснил, что перед выбором шампанского нужно обратить внимание на ряд фактов. Например, в ценовой категории до 300 рублей предлагаются не игристые вина, а шипучие винные напитки с псевдоитальянскими названиям. А вот до 800 рублей можно приобрести уже российское игристое вино, которое было произведено с помощью резервуара крупными отечественными производителями. А "Российское шампанское" входит в ценовой диапазон от 800 рублей до 1,5 тысячи. За такую же стоимость можно купить испанские, итальянские, португальские и новозеландские вина.

По мнению экспертов, лучшее шампанское российского производства можно купить в ценовой категории до трех тысяч рублей за бутылку, а также просекко, каву или французские креманы.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что известная актриса Нина Русланова, скончавшаяся на 67-и году жизни болела коронавирусом. Сначала артистка отказалсь от госпитализации, но 11 ноября врачи настояли на поездке в медучреждение. У женщины были диагностированы вирусная пневмония, мерцательная аритмия и дыхательная недостаточность первой-второй степени.

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новый годнапитокшампанское
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