Стало известно, как выбрать вкусное и недорогое шампанское от 300 до 3000 рублей за бутылку к новогоднему столу

Креативный директор журнала Simple Wine News объяснил, что перед выбором шампанского нужно обратить внимание на ряд фактов. Например, в ценовой категории до 300 рублей предлагаются не игристые вина, а шипучие винные напитки с псевдоитальянскими названиям. А вот до 800 рублей можно приобрести уже российское игристое вино, которое было произведено с помощью резервуара крупными отечественными производителями. А "Российское шампанское" входит в ценовой диапазон от 800 рублей до 1,5 тысячи. За такую же стоимость можно купить испанские, итальянские, португальские и новозеландские вина.
По мнению экспертов, лучшее шампанское российского производства можно купить в ценовой категории до трех тысяч рублей за бутылку, а также просекко, каву или французские креманы.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что известная актриса Нина Русланова, скончавшаяся на 67-и году жизни болела коронавирусом. Сначала артистка отказалсь от госпитализации, но 11 ноября врачи настояли на поездке в медучреждение. У женщины были диагностированы вирусная пневмония, мерцательная аритмия и дыхательная недостаточность первой-второй степени.