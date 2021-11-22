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5 человек погибли и 40 пострадали при наезде машины на толпу в США

6:40:2411/22/2021
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Водитель и автомобиль уже найдены полицейскими.

В США погибли пять человек в результате ДТП. Фото: Pixabay.com

В США на рождественском параде водитель внедорожника наехал на толпу и протаранил людей. Все случилось в городе Уокеша в американском штате Висконсин. Там пострадали 40 человек, пятеро участников ДТП погибли. Автомобиль, который совершил наезд уже найден сотрудниками полиции, также органы правопорядка просят местных жителей не выходить из своих домов, а Кампус местного университета Кэролла закрыт.

Данное мероприятие транслировалось в Facebook для тех, кто не смог на него прийти, в объективы камер попало и происшествие. На кадрах видно, как красный внедорожник проезжает на большой скорости по проезжей части, которая закрыта, вдоль дороги люди стоят толпами и наблюдают за происходящим. Сотрудник полиции мчится по дороге за автомобилем. А на видео, которое было снято в другом месте попал проезд данного автомобиля через деревянные ограждения, из-за наезда слышны хлопки.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что певица Адель обиделась на журналиста за то, что он не послушал ее новый альбом и ушла с интервью, на которое было потрачено более одного млн долларов. Звезда вела беседу с австралийским телеведущим Мэттом Дорнаной, который специально для этого интервью прилетел в Лондон. интервьюер не спросил ничего о новой пластинке девушки, та в ответ решила поинтересоваться впечатлениями мужчины после прослушивания альбома. Когда Адель узнала, что Дорнана не включал ее альбом, она покинула съемочную площадку.

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