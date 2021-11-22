В Бердске 34 класса в школах и 16 групп в детсадах закрыты их коронавируса. Всего болеют ковидом 50 детей

В Бердске из-за коронавируса закрыты 16 групп в дошкольных учреждениях и 34 класса. По ОРВИ закрыли шесть классов и четыре группы в садиках. Всего в образовательных организациях было выявлено 50 случаев заражения среди воспитанников: 34 из них в школах, а 16 в детских садах. Также коронавирусом болеют два сотрудника образовательной сферы. По данным оперативного штаба по борьбе с вирусом, на 22 ноября всего контактных лиц среди сотрудников и учащихся выявлено 1 230 человек, из них 901 человек в школах, а 329 – в детских садах.
Всего в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1 306 человек. Сейчас тесты на выявлено вируса сдали 242 гражданина. Также врачи выписали 2 732 пациента, которые смогли перебороть заболевание. За последние сутки было выявлено 14 новых случаев коронавируса в городе. А общее число заразившихся составляет 3 050 жителей города.