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Под Бердском снесли дамбу на скандальном острове Огуречном, но в ноябре 2021 года готовят проект новой

9:06:3811/22/2021,Алина Бурова
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Теперь до заветного «домика» собственникам земли на острове можно добраться только по воздуху. Будет ли это проблемой?

Олега Лагоду обвиняют в превышении своих должностных полномочий из-за истории с островом Огуречным. Фото: Алина Бурова/ СУ СКР по НСО

Огромную дамбу, соединяющую остров Огуречный с берегом Бердского залива снесли. Теперь владельцы участков, входящие в дачное товарищество «ФМК» могут добираться до своей недвижимости только по воздуху.

Напомним, что продажа участков на острове Огуречный Искитимского района была совершена незаконно. По версии следствия, земельный участок площадью 175 тысяч квадратных метров, представляющего собой остров, в пользование третьим лицам передал экс-глава Искитимского района Олег Лагода. Как говорят следователи, чиновник был в курсе того, что земельный участок находился в зоне рекреационного назначения и использовать его было запрещено. Бывший глава района заключил договор купли-продажи участка для размещения дачного некоммерческого товарищества в 2014 году. Цена сделки превысила 10 млн рублей. Сумму назвали заниженной. Ущерб, который нанес государству бывший глава Искитимского района, был оценен в 44,5 млн рублей. Суд неоднократно предупреждал членов дачного некоммерческого товарищества «ФМК», что они обязаны привести водный объект, являющийся зоной рекреационного значения, в первоначальный вид и снести дамбу, которая соединяет остров с берегом Бердского залива. ДНТ «ФМК» не выполнил это условие, заявив, что разбирать переправу дорого, да и возводилась она на немалые деньги. И вот в октябре 2021 года на остров Огуречный прибыла строительная техника и даже не одна, а со спецназом и судебными приставами. В середине ноября в отношении Олега Лагоды вновь возникли общественные обсуждения и в середине ноября 2021 года уголовное дело экс-чиновника поступило в суд.

Сегодня, 22 ноября, «Курьер.Среда» в очередной раз побывал на территории Огуречного и выяснил, можно ли другими путями попасть на заветный остров.

Путь к месту, где изначально располагалась дамба был довольно затруднителен. Дорога  к низине оказалось расчищена не до конца.

Дорога к острову Огуречному. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

От дамбы, которая была некогда возведена владельцами домов на острове Огуречном остался лишь пятиметровый клочек земли и груда камней.

Все, что осталось от дамбы.Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Справа видны проложенные когда-то на переправе трубы. Строительной техники рядом с  переправой не оказалось, ровно, как и сторожки, трудящихся когда-то рабочих.

Трубы после проведения работ не увезли. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Если пройти к земельной горстке, то открывается вид на замершую реку Бердь. Даже если у островитян была когда-то мысль добраться до заветного "домика" на воде, то теперь с приходом зимы и холодов, она испарилась. Возможно,  владельцы участков задумывались о преодолении пути на снегоходе, но такой способ довольно опасен и ограничен штрафами.

Дома собственников участков на Огуречном. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Отметим, что ни во время пути на остров, ни на обратном пути, проезжающих людей редакция не увидела. В соседнем садоводческом некоммерческом товариществе  «Ива-2» также не было ни души.

Соседей островитян не видно и не слышно. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Стоит подчеркнуть, что из-за дамбы, которая соединяла остров Огуречный с берегом, акватория залива оказалась довольно мелка. Дачникам СНТ «Ива-2» пришлось даже прибегнуть к услугам техники, которая позволила бы углубить дно. Подчеркнем, что в настоящее время в сети активно распространяется информация, что собственники  недвижимости  на острове готовят новый проект по мостовому переходу к Огуречному, который будет согласован с государственной экспертизой. Вероятно, владельцы элитной земли не остановятся, ведь они вложили в свою беззаботную жизнь на острове не только душевные силы, но и материальные составляющие. Удастся ли островитянам привнести в свою жизнь хоть капельку спокойствия - покажет время. «Курьер.Среда» будет следить за развитием событий.

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