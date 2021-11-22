В Бердске перерезавший горло приятелю отправится на 10 лет в колонию: Потерпевший скончался от кровопотери

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор Бердского горсуда об убийстве, сообщили 22 ноября в областной прокуратуре.
Судья из Бердска Татьяна Васюхневич еще 19 августа 2021 года огласила обвинительный приговор 46-летнему Сергею Зиннатулину. Он признан виновным в убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ).
Однако осужденный обжаловал приговор. И в октябре ему было отказано в удовлетворении жалобы. Гособвинение в процессе представляла старший помощник прокурора Бердска Ольга Ветрова.
Как установили суд и следствие, 26 марта 2021 года Зиннатулин в ходе конфликта с приятелем повалил его на пол и перерезал ножом шею. Трагические события происходили в Бердске.
-Смерть мужчины наступила на месте происшествия от обильной кровопотери, - уточнили в облпрокуратуре.
В итоге суд отправил Зиннатулина на 10 лет в исправительную колонию строгого режима. Теперь приговор вступил в законную силу.