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В Бердске перерезавший горло приятелю отправится на 10 лет в колонию: Потерпевший скончался от кровопотери

12:32:4011/22/2021
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Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения жалобу подсудимого. Приговор Бердского горсуда вступил в силу.

Бердский суд провозгласил приговор убийце. Фото: "Курьер.Среда"

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор Бердского горсуда об убийстве, сообщили 22 ноября в областной прокуратуре.

Судья из Бердска Татьяна Васюхневич еще 19 августа 2021 года огласила обвинительный приговор 46-летнему Сергею Зиннатулину. Он признан виновным в убийстве (ч. 1. ст. 105 УК РФ).

Однако осужденный обжаловал приговор. И в октябре ему было отказано в удовлетворении жалобы. Гособвинение в процессе представляла старший помощник прокурора Бердска Ольга Ветрова.

Как установили суд и следствие, 26 марта 2021 года Зиннатулин в ходе конфликта с приятелем повалил его на пол и перерезал ножом шею. Трагические события происходили в Бердске.

-Смерть мужчины наступила на месте происшествия от обильной кровопотери, - уточнили в облпрокуратуре.

В итоге суд отправил Зиннатулина на 10 лет в исправительную колонию строгого режима. Теперь приговор вступил в законную силу.

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