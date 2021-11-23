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Можно ли 24 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти преподобного Феодора Студита

4:00:3811/23/2021,София Мальцева
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Считалось, если не успеть завершить работу, то год будет неурожайным и тяжелым.

В народной традиции и на Федора Зимнего зима становится на ноги и полностью начинает действовать. Фото: Pixabay.com

24 ноября отмечается день Феодоа Студита – христианского святого, который сделал значительный вклад в монашескую общину. Византийский монах и аскет жил в 13-14 веках и прославился просвещением и литературными трудами, в частности он стал автором двух Катехизисов и уставов, которые регулировали жизнь монахов. По народной традиции праздник называется Феодоров день, Федор Студит, Поминальник. Также он приурочен к встрече зимы и сопровождается специальными обрядами и запретами.

Святой Феодор жил в первом веке, и с ранних лет посвятил свою жизнь христианству и службе в Студийском монастыре. Считается, что он совершил множество чудес, как при жизни, так и после смерти. Так, его образ помогает в исцелении органов дыхания, боль в желудке. А также ему молятся о защите от пожаров и нападения диких зверей. К Феодору приходят избавиться от разных заблуждений, дьявольских страстей и сомнений.

В народной традиции и на Федора Зимнего зима становится на ноги и полностью начинает действовать, отодвигая заканчивающуюся осень. Поэтому к празднику крестьяне завершали свои работы в огороде и дома, связанные с урожаем. Считалось, если не успеть завершить работу, то год будет неурожайным и тяжелым.

При этом строгих запретов в праздник не было. И церковью не запрещается убираться, солить капусту или ходить на кладбище. Главное помолиться с утра и попросить святого о защите дома или других мирских делах.

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