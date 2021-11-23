В Бердске запись на одно и то же время пяти человек на прививку от коронавируса называют «дурдомом». Ставят потому, что «принудили»

Об огромных очередях на вакцинацию в Бердске сообщил в редакцию «Курьер.Среда» житель города Константин.
По словам мужчины, помимо столпотворений в поликлиниках, существует проблема записи пациентов на одинаковое время. Так, по словам бердчанина, на одно и то же время сотрудники регистратуры записывают по пять человек.
Журналист «Курьер.Среда» побывал 22 ноября в пункте вакцинации ЦГБ Бердска на ул. Пушкина, 172 и выяснил, насколько долго пациентам приходится ждать своей очереди на заветную прививку.
Коридор, где находится пункт вакцинации, относительно небольшой. Столпотворение в этом углу поликлиники создает и относительная близость пункта гардероба. В самом кабинете вакцинации находятся два медика. Работают специалисты спокойно, чего не скажешь о настроениях людей в очередях. Побывав несколько минут в такой обстановке, фразы «Дурдом» и «Что это такое?» становятся для ушей привычными. При разговоре с бердчанами выяснилось, что запись на вакцинацию происходит на определенное время, однако явившись в поликлинику, место приходится занимать в порядке живой очереди.
- Большая очередь, но в целом в поликлинике все устраивает,- поделился своим мнением с журналистом Виктор.
Помимо Виктора, немногие охотно разделили свои суждения об осуществлении приема пациентов. Большинство бердчан спокойно ждали своей очереди и не вступали в диалог. Одной из женщин удалось зайти в кабинет вакцинации довольно быстро, впрочем и выйти из него тоже.
- Я долго стояла. На 13:04 была записана. Я без очереди внаглую зашла,- крикнула журналисту, уходящая с поставленной прививкой бердчанка.
Как выяснилось, основная причина по которой горожане решили поставить прививку - боязнь потерять работу.
- Принудило государство нас. Это у меня не первая прививка. Поставлю такую, какую ставят всем. Я второй раз здесь, но по-моему ажиотаж остается тут всегда,- произнесла женщина, решившая остаться анонимом.
- Потому что на работу могут не допустить вот и все. Да, у меня эта первая прививка,- назвал свою причину вакцинации Виктор.
- Не то, что очередь большая, а скорее просто неразбериха. Я всегда за прививки и ставлю их своевременно. Сегодня пришла на ревакцинацию,- сказала горожанка Ульяна.
В пресс-службе ЦГБ Бердска редакции «Курьер.Среда» сообщили, что вакцину жители Бердска помимо ул. Пушкина, 172, могут поставить в поликлинических отделениях на ул. Островского, 53, на ул. Ленина, 43 и в пункте врачебной помощи в поселке «Новый». Ранее в пресс-службе заявляли, что на сегодняшний день на пунктах вакцинации БЦГБ есть только Спутник V. Поступление других прививок ожидается, но в данное время точные сроки назвать нельзя, так как распределение и поставка препаратов в медучреждения области - прерогатива "Новосибирскоблфарм".
Отметим, что за сутки 21 ноября в Бердске вакцинировано 308 человек. Так, первый компонент поставили 234 человека; второй - 74 пациента; из них привились "Спутником Лайт" - 5 человек.