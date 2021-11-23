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В Бердске запись на одно и то же время пяти человек на прививку от коронавируса называют «дурдомом». Ставят потому, что «принудили»

3:59:5111/23/2021,Алина Бурова
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По словам пришедших на ревакцинацию людей, ажиотаж на ул. Пушкина, 172 был всегда. Для большинства бердчан причина вакцинации одна - боязнь потерять работу.

Многие горожане приходят на ревакцинацию. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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Об огромных очередях на вакцинацию в Бердске сообщил в редакцию «Курьер.Среда» житель города Константин.

По словам мужчины, помимо столпотворений в поликлиниках, существует проблема записи пациентов на одинаковое время. Так, по словам бердчанина, на одно и то же время сотрудники регистратуры записывают по пять человек.

Журналист «Курьер.Среда» побывал 22 ноября в пункте вакцинации ЦГБ Бердска на ул. Пушкина, 172 и выяснил, насколько долго пациентам приходится ждать своей очереди на заветную прививку.

Коридор, где находится пункт вакцинации, относительно небольшой. Столпотворение в этом углу поликлиники создает и относительная близость пункта гардероба. В самом кабинете вакцинации находятся два медика. Работают специалисты спокойно, чего не скажешь о настроениях людей в очередях. Побывав несколько минут в такой обстановке, фразы «Дурдом» и «Что это такое?» становятся для ушей привычными. При разговоре с бердчанами выяснилось, что запись на вакцинацию происходит на определенное время, однако явившись в поликлинику, место приходится занимать в порядке живой очереди.

«Кто последний?» - слышится в очереди на вакцинацию. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

- Большая очередь, но в целом в поликлинике все устраивает,- поделился своим мнением с журналистом Виктор.

Помимо Виктора, немногие охотно разделили свои суждения об осуществлении приема пациентов. Большинство бердчан спокойно ждали своей очереди и не вступали в диалог. Одной из женщин удалось зайти в кабинет вакцинации довольно быстро, впрочем и выйти из него тоже.

- Я долго стояла. На 13:04 была записана. Я без очереди внаглую зашла,- крикнула журналисту, уходящая с поставленной прививкой бердчанка.

Как выяснилось, основная причина по которой горожане решили поставить прививку - боязнь потерять работу.

- Принудило государство нас. Это у меня не первая прививка. Поставлю такую, какую ставят всем. Я второй раз здесь, но по-моему ажиотаж остается тут всегда,- произнесла женщина, решившая остаться анонимом.

- Потому что на работу могут не допустить вот и все. Да, у меня эта первая прививка,- назвал свою причину вакцинации Виктор.

- Не то, что очередь большая, а скорее просто неразбериха. Я всегда за прививки и ставлю их своевременно. Сегодня пришла на ревакцинацию,- сказала горожанка Ульяна.

В пресс-службе ЦГБ Бердска редакции «Курьер.Среда» сообщили, что вакцину жители Бердска помимо ул. Пушкина, 172, могут поставить в поликлинических отделениях на ул. Островского, 53, на ул. Ленина, 43 и в пункте врачебной помощи в поселке «Новый». Ранее в пресс-службе заявляли, что на сегодняшний день на пунктах вакцинации БЦГБ есть только Спутник V. Поступление других прививок ожидается, но в данное время точные сроки назвать нельзя, так как распределение и поставка препаратов в медучреждения области - прерогатива "Новосибирскоблфарм".

Отметим, что за сутки 21 ноября в Бердске вакцинировано 308 человек. Так, первый компонент поставили 234 человека; второй - 74 пациента; из них привились "Спутником Лайт" - 5 человек.

Бердчане заполняют необходимые бумаги. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Очередь в регистратуре на ул.Пушкина, 172. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Объявление с пунктами вакцинации в Бердске. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

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