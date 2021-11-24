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Цымбалюк-Романовская: Джигарханян целую жизнь пытался понять слова тяжелобольной Гундаревой

8:19:2911/24/2021
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Она говорила, что устала бороться с болезнью, не хочет жить и ждет дня своей смерти

Актриса Наталья Гундарева признавалась, что не хочет жить. Фото: Кадр из фильма

За некоторое время до смерти из-за нескольких инсультов народная артистка РСФСР Наталья Гундарева рассказала Армену Джигарханяну, о своем нежелании жить. Такое заявление сделала экс-жена артиста Виталина Цымбалюк-Романовская. Она написала целый пост на своей странице в Instagram. В публикации женщина вспоминает о спектакле «Какая идиотская жизнь», в котором принимали участие Гундаревой, Джигарханян и ныне покойный Валерий Гаркалин.

– Армен постоянно прокручивал в голове слова Гундаревой о том, что она устала бороться с болезнью, не хочет жить и ждет дня своей смерти, он пытался понять то ощущение, когда не хочется жить, – написала женщина.

Актриса Наталья Гундарева умерла 15 мая 2005 года. Причиной смерти стал повторный геморрагический инсульт. Женщина находила в коме. А во время одной из прогулок по улицам, она упала и ударилась головой. Что стало причиной ухудшения состояния здоровья артистки.

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