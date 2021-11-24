Владимир Путин проведет совещание с членами правительства и обсудит зарплаты бюджетников

Президент России Владимир Путин проведет очередное собрание с членами правительства страны. Встреча пройдет сегодня. Соответствующий документ появился на сайте президента России. Темой совещания станет обеспечение установленного указами Президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Известно, что на мероприятии с докладом будет выступать Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
– Также в совещании примут участие Министр здравоохранения Михаил Мурашко, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, Министр просвещения Сергей Кравцов, Министр культуры Ольга Любимова и Министр финансов Антон Силуанов, – говорится в сообщении.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что врачи 11 больниц России написали открытое письмо антиваксерам. В обращении они предложили таким лицам пройти экскурсию по отделениям больниц, в которых лежат зараженные коронавирусом больные. Письмо адресовано не только отдельной части общества, но и конкретным лицам, среди которых депутаты и общественные деятели.