Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
24.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Владимир Путин проведет совещание с членами правительства и обсудит зарплаты бюджетников

8:24:2611/24/2021
0

С докладом выступит глава Минтруда Антон Котяков.

Сегодня пройдет совещание президента с правительством страны. Фото: Pixabay.com

Президент России Владимир Путин проведет очередное собрание с членами правительства страны. Встреча пройдет сегодня. Соответствующий документ появился на сайте президента России. Темой совещания станет обеспечение установленного указами Президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. Известно, что на мероприятии с докладом будет выступать Министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

– Также в совещании примут участие Министр здравоохранения Михаил Мурашко, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, Министр просвещения Сергей Кравцов, Министр культуры Ольга Любимова и Министр финансов Антон Силуанов, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что врачи 11 больниц России написали открытое письмо антиваксерам. В обращении они предложили таким лицам пройти экскурсию по отделениям больниц, в которых лежат зараженные коронавирусом больные. Письмо адресовано не только отдельной части общества, но и конкретным лицам, среди которых депутаты и общественные деятели.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
правительстводокладСовещание.Владимир Путин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы следите за политикой?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Цымбалюк-Романовская: Джигарханян целую жизнь пытался понять слова тяжелобольной Гундаревой
8:19:29 11/24/2021
Цымбалюк-Романовская: Джигарханян целую жизнь пытался понять слова тяжелобольной Гундаревой
Сильная молитва о денежном благополучии святому Иоанну Милостивому: особенно помогает тем, кто испытывает финансовые проблемы
8:00:27 11/24/2021
Сильная молитва о денежном благополучии святому Иоанну Милостивому: особенно помогает тем, кто испытывает финансовые проблемы
Российские врачи заявили о появлении новых симптомов ковида у детей
7:58:24 11/24/2021
Российские врачи заявили о появлении новых симптомов ковида у детей
БердскСкандальная стройка в Бердске: Землю под 4-этажки на месте парка в Южном микрорайоне еще не продали с аукциона
7:52:17 11/24/2021
Скандальная стройка в Бердске: Землю под 4-этажки на месте парка в Южном микрорайоне еще не продали с аукциона
В самолете, летевшем рейсом Москва-Абакан, подрались пассажиры бизнес-класса из-за девушки
7:38:14 11/24/2021
В самолете, летевшем рейсом Москва-Абакан, подрались пассажиры бизнес-класса из-за девушки
Самолет с 80 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске
7:30:00 11/24/2021
Самолет с 80 пассажирами на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске
У трех знаков зодиака будет очень тяжелый день 24 ноября 2021 года
7:15:48 11/24/2021
У трех знаков зодиака будет очень тяжелый день 24 ноября 2021 года
Бердск«Все уже испытали»: В Бердске 9-летнему Матвею Динега очень нужен функциональный стул. Мальчик страдает ДЦП и эпилепсией
7:15:28 11/24/2021
«Все уже испытали»: В Бердске 9-летнему Матвею Динега очень нужен функциональный стул. Мальчик страдает ДЦП и эпилепсией
БердскМагнитные бури в декабре 2021: о многодневных штормах магнитной сферы и геоударе 31 декабря рассказал астроном Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров
7:11:21 11/24/2021
Магнитные бури в декабре 2021: о многодневных штормах магнитной сферы и геоударе 31 декабря рассказал астроном Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров
Врачи 11 российских больниц пригласили противников вакцинации от коронавируса в «красную зону» и морги
7:08:10 11/24/2021
Врачи 11 российских больниц пригласили противников вакцинации от коронавируса в «красную зону» и морги