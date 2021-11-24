Экс-супруг сибирячки, погибшей в ДТП с участием Собчак, запросил с нее два миллиона долларов

Антон Тарасов, бывший муж женщины, которая погибла в аварии с участием Ксении Собчак заявил, что будет требовать с телеведущей два млн долларов. У молодого человека состоялась личная встреча с Собчак. После нее он сообщил, что звезда врет, когда говорит о деталях трагедии. По словам бывшего супруга погибшей, он хотел выяснить роль знаменитости в ДТП.
– Я хотел узнать, кто будет ее защищать, каких адвокатов она наняла. Также я узнал, относится ли к ней правозащитник человека, который был за рулем. Собчак заявила, что не имеет никакого отношения к этому, но я знал, что это не так. Это полнейшее вранье, – сообщил Тарасов.
Также Тарасов считает, что телеведущая солгала, когда говорила о том, что была оказана помощь пострадавшим. Вранье было усмотрено и в словах Собчак о том, что она получила ущерб в результате инцидента. Тарасов заявляет, что популярный интервьюер приехала на встречу с ним в ошейнике, чтобы показать, что она пострадала. Однако мужчина считает, что это тоже ложь. По словам Тарасова, Собчак предложила оплатить курс лечения у психолога для дочери погибшей и устроить в хорошее учебное заведение. Отец ребенка не согласился и требует с нее два млн долларов.
– Они уехали после того, как я сказал о том, что они убили маму моего ребенка. Такая травма стоит очень дорого. Внутреннее состояние в такой ситуации не самое лучшее. На этом наш разговор закончился, – заявил экс-супруг скончавшейся.
ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Собчак, случилась в Сочи 9 октября. Управлявший арендованным автомобилем Mercedes выехал на встречную полосу движения и столкнулся с машиной марки Volkswagen. От удара иномарка вылетела и столкнулась с микроавтобусом.