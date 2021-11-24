Молнупиравир и Паксловид - противовирусные таблетки от коронавируса: как они повлияют на панедмию?

Спустя почти два года после начала пандемии стало совершенно очевидно, что нам нужны более эффективные методы лечения COVID-19 для людей на ранних стадиях заболевания.
Два новых противовирусных препарата вскоре могут стать первыми эффективными пероральными препаратами для лечения COVID-19, которые помогут людям не попадать в больницу. Консультативный комитет Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов планирует рассмотреть данные в поддержку молнупиравира - таблетки, производимой Merck и партнером Ridgeback Therapeutics, - 30 ноября 2021 года, пишет medicalxpress.com.
А в начале ноября Pfizer опубликовал предварительные результаты своей противовирусной таблетки Паксловид, еще одного потенциально многообещающего средства для лечения COVID-19. 16 ноября компания Pfizer официально запросила у FDA разрешение на использование пероральных таблеток в экстренных случаях .
Если эти препараты будут разрешены в ближайшие недели, они могут стать важным новым вариантом лечения для людей с COVID-19, особенно для тех, кто подвержен высокому риску на ранних стадиях заражения. Возможность лечить COVID-19 таблетками, а не инъекциями или инфузиями, означает, что большее количество людей могут вылечиться быстрее.
Как врач- инфекционист и ученый в Университете Вирджинии, я помогал вылечить сотни людей с COVID-19. Я также помогал проводить клинические испытания, чтобы найти новые методы лечения. Молнупиравир и паксловид восполнят потребность, которая не была удовлетворена другими препаратами COVID-19, которые либо трудно вводить, либо подходят только для пациентов в больнице.
Вот предварительный обзор того, почему эти новые противовирусные препараты важны, как они работают и как их можно использовать.
Восполнение пробела в леченииНа данный момент исследователи нашли всего несколько лекарств, эффективных для лечения COVID-19. До сих пор для лечения пациентов, не госпитализированных, можно было использовать только противовирусные моноклональные антитела . Однако эти препараты на основе антител, которые блокируют проникновение вируса в клетки, необходимо вводить под наблюдением, например в кабинете врача.
И многие пациенты, которым могут быть полезны моноклональные антитела , не имеют доступа, потому что места введения не расположены поблизости. Они также недоступны для многих людей за пределами США. В США моноклональные антитела бесплатны для пациентов с разрешением на использование в экстренных случаях, но в конечном итоге могут стать намного дороже, если и когда они получат полное одобрение FDA.
Ранние данные показывают, что и молнупиравир, и паксловид являются новыми эффективными лекарствами, которые пациенты могут принимать дома для предотвращения осложнений COVID-19, что может быть особенно полезно для людей с высоким риском тяжелого заболевания. После утверждения эти таблетки позволят пациентам получить лечение на более раннем этапе развития инфекции, когда противовирусные препараты станут более эффективными. Остановив рост вируса в организме на ранней стадии, лекарства могут предотвратить воспаление, вызывающее тяжелую форму COVID-19.
Как работают молнупиравир и паксловидМолнупиравир работает, заставляя вирус записывать неточную генетическую информацию . SARS-CoV-2 хранит свои инструкции по созданию новых вирусов в цепи РНК. Внутри клетки вирус создает копии РНК, а затем продолжает создавать дубликаты этих копий. Когда пациент принимает молнупиравир, препарат маскируется под одну из ключевых молекул РНК и включается в цепи, которые производит вирус. Когда цепь РНК, содержащая молнупиравир, в свою очередь копируется, вирус делает ошибку в копии. За несколько раундов копирования молнупиравир вызывает все больше и больше ошибок, пока вирус больше не может функционировать - явление в вирусологии, называемое « катастрофой ошибок ».
Паксловид использует другой механизм для предотвращения репликации вируса. SARS-CoV-2 создает белки , необходимые для создания новых вирусов, в виде одной длинной цепочки, называемой полипротеином. Но полипротеины должны быть измельчены на более мелкие части вирусным ферментом, называемым протеазой , чтобы стать активными. Паксловид блокирует выполнение этой работы протеазой вируса , тем самым не позволяя вирусу завершить свой жизненный цикл.
Как будут использоваться таблетки от COVID-19В настоящее время в США существует две основных формы лечения COVID-19: противовирусные и противовоспалительные препараты. Противовирусные препараты останавливают рост вируса в организме и назначаются в течение первых нескольких дней после появления симптомов, чтобы предотвратить тяжелое заболевание. Противовоспалительные препараты смягчают иммунный ответ и используются для помощи более слабым пациентам, нуждающимся в кислороде.
Молнупиравир и паксловид изучались в отдельных клинических испытаниях с аналогичным дизайном. В обоих исследованиях препараты тестировались на амбулаторных пациентах с факторами риска тяжелой формы COVID-19, которые находились на ранней стадии своего заболевания. В обоих исследованиях также изучалась вероятность того, что пациенты умрут или будут госпитализированы. Однако ни одно исследование еще не прошло рецензирование.
Молнупиравир снижает риск смерти или госпитализации примерно на 50% у не госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести при лечении в течение пяти дней с момента появления симптомов. Паксловид снизил этот риск примерно на 89% для пациентов, получавших лечение в течение трех дней после появления симптомов, и на 85% для пациентов, пролеченных в течение пяти дней. Важно отметить, что в ходе исследований ни один из пациентов, принимавших оба препарата, не умер. Поскольку препараты не изучались лицом к лицу, трудно сказать, будет ли одно лучше другого в реальном мире. В начале ноября Великобритания стала первой страной, одобрившей использование молнупиравира .
Молнупиравир не помог госпитализированным пациентам быстрее выздороветь от COVID-19. Вполне вероятно, что Паксловид также не пригодится в момент госпитализации. Большинство пациентов, находящихся в больнице с COVID-19, болеют из-за нерегулируемого воспаления, а не из-за того, что вирус все еще размножается в их организме.
Если и когда эти препараты будут разрешены в США, они, вероятно, будут использоваться для тех же пациентов из группы повышенного риска, которым сегодня подходят моноклональные антитела. Тем не менее, моноклональные антитела можно использовать для беременных, людей на диализе и некоторых пациентов с ослабленным иммунитетом.
США уже закупили миллионы доз молнупиравира и паксловида в ожидании их разрешения. Однако таблетки будут полезны только в том случае, если люди также будут иметь доступ к дешевым, быстрым и точным тестам на COVID-19, которых в настоящее время не хватает . Если COVID-19 будет диагностирован слишком поздно, пациенты будут уже за пределами временного окна, когда антивирусные препараты могут быть полезны.
В разработке находятся и другие противовирусные препараты, в том числе пероральная форма первого препарата от COVID-19, ремдесивир и инъекционные моноклональные антитела длительного действия.
Исследователи также работают над перепрофилированием существующих лекарств для лечения COVID. Особенно многообещающими являются ингаляционные стероиды, такие как будесонид и антидепрессант флувоксамин .
Приятно видеть новые методы лечения COVID-19, но профилактика по-прежнему остается лучшей стратегией. Вакцины против COVID-19 продолжают оставаться наиболее эффективным инструментом, помогающим положить конец пандемии.