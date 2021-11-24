Фильм осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова стал победителем всероссийского конкурса

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельную аварию, стал участником всероссийского конкурса роликов между осужденными.
Он написал сценарий для фильма «Евангелие от Фёдора», взяв за основу роман Достоевского «Преступление и наказание». Приз за лучший монтаж получила именно эта работа.
Примечательно, что в съемках ролика принимала участие и дочь актера Вера, она сыграла роль Сонечки Мармеладовой и прислала видео отцу. Его смонтировали в ролик-победитель.
В съемках видеофильма принимали участие и другие осужденные ИК №4, расположенной в Белгородской области, пишет Telegram-канал Baza.