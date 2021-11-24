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Фильм осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова стал победителем всероссийского конкурса

11:12:3311/24/2021
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Среди осужденных проводился конкурс видеороликов. Находящийся в колонии актер принял в нем участие.

Михаил Ефремов - осужденный ИК-4. Фото: Telegram-канал Baza

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельную аварию, стал участником всероссийского конкурса роликов между осужденными.

Он написал сценарий для фильма «Евангелие от Фёдора», взяв за основу роман Достоевского «Преступление и наказание». Приз за лучший монтаж получила именно эта работа.

Примечательно, что в съемках ролика принимала участие и дочь актера Вера, она сыграла роль Сонечки Мармеладовой и прислала видео отцу. Его смонтировали в ролик-победитель.

В съемках видеофильма принимали участие и другие осужденные ИК №4, расположенной в Белгородской области, пишет Telegram-канал Baza.

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