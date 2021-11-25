Перевозчики Казани обратятся в суд из-за простоя автобусов по вине невакцинированных

В Казани перевозчики собираются обратиться в суд из-за вынужденного простоя автобусов по вине граждан, у которых нет QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Например, 22 ноября общее время, которое водители провели в простое, составило 540 минут. Такое заявление сделал председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков. По словам заявителя, перевозчики настаивают на том, чтобы суд взыскал ущерб с пассажиров, из-за которых приходилось простаивать.
– Например, 23 ноября на одной из остановок города маршрутка №33 была вынуждена сойти с маршрута, ее водитель вызвал сотрудников полиции, потому что один из пассажиров заявил, что не имеет QR-кода о вакцинации от ковида, а покидать общественный транспорт он отказался. Всем остальным пассажирам пришлось выйти и сесть а следующий автобус. Однако, когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, пассажир все же показал QR-код, – сказал Темляков.
Также 23 ноября стало известно, что представители МУП "Метроэлектротранс" собираются обратиться в суд из-за пассажира, который также отказывался предъявлять документ о наличии прививки, из-за него транспорт простоял 60 минут в утренний час пик. Ущерб, который получила компания за время задержка оценивается в 6 407 рублей. Кроме того, стало известно, что пассажиропоток упал на 4-5% из-за введение режима QR-кодов. Темляков добавил, что за два дня работы водители вызывали сотрудников полиции 14 раз.