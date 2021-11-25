Владимир Путин снял с поста главу ФСИН Александра Калашникова. Соответствующий указ уже подписан

Российский президент Владимир Путин снял с должности директора ФСИН Александра Калашникова. На пост главы ведомства назначен Аркадий Гостев, ранее занимавший пост замминистра МВД, об этом стало известно после подписания указа главой государства.
Со ФСИН связаны громкие скандалы последнего времени. Ранее в «Курьер.Среда» сообщали, что в интернет были опубликованы видео пыток и насилия в Саратовской туберкулезной больнице при ИК.
Вынести данные с территории колонии удалось бывшему осужденному, имевшему доступ к компьютерной системе. После опубликования материалов об истязаниях было заведено не менее 18 уголовных дел, многие руководители лишились своих должностей.