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После трагедии на шахте трехдневный траур объявили в Кемеровской области

12:36:5411/25/2021
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших шахтеров и назвал трагедию в Кузбассе большой бедой.

Губернатор Кемеровской области объявил траур в связи с пожаром на шахте. Фото: Pixabay

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур - 26, 27 и 28 ноября - в связи с пожаром на шахте «Листвяжная». Там в четверг, как сообщал "Курьер.Среда", погибли 11 человек, число пострадавших уже достигло 60.

На данный момент под землей находится 35 горняков. Об их судьбе пока ничего неизвестно, так как спасательные работы прекратили из-за угрозы взрыва.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших шахтеров и назвал трагедию большой бедой. По словам главы государства, он дал распоряжения спасательным службам и тем, что оказывают помощь пострадавшим и семьям погибших.

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