10 депутатов Бердска из 27 подписали обращение в правительство Новосибирской области против мусорной свалки. Называем поименно

Депутат из Бердска Елена Белова 25 ноября направит в правительство Новосибирской области обращение с просьбой вычеркнуть из территориальной схемы обращения с отходами земельный участок около бердского кладбища, где планируют разместить новую мусорную свалку. Дело в том что сейчас, до 10 декабря, проходит обсуждение терсхемы и региональная власть принимает замечания и предложения по этой теме.
Белова на сессии бердского горсовета 18 ноября предложила коллегам поставить подписи под обращением, чтобы было понятно, что она не одинока в своей протестной позиции, что горожане в лице своих депутатов тоже против нового полигона ТКО.
В обращении министру ЖКХ и энергетики Елена Белова аргументирует: новая свалка будет находиться в 5 км от центра города с населением свыше 100 тыс. человек и на расстоянии менее 1 км от дачных обществ, где круглогодично живут люди. Рядом - исток речки Раздельной, которая впадает в Новосибирское водохранилище, место будущей свалки входит в 15-километровую зону аэродрома «Бердск-Центральный», что запрещено Воздушным кодексом.
Сразу после сессии обращение кроме Беловой подписали коммунисты Аркадий Брагин и Дмитрий Титов.
В течение недели свои подписи поставили еще 7 депутатов. Это Елена Белова, Семен Лапицкий, Людмила Чуркина, Николай Бауэр, Андрей Бухаров, Владимир Постников, Алексей Осин, Борис Арутюнов. Это члены депутатского объединения "В интересах Бердска" и от КПРФ (Чуркина). При этом бердчане просили указать место и время, где они могут встретиться с депутатом, чтобы высказать свою позицию.
Представители фракции «Единая Россия» в горсовете Бердска в полном составе отказались подписывать обращение против размещения свалки на участке, который принадлежит крупнейшему бердскому бизнесмену Виктору Голубеву. Не стали подписывать также выдвиженец от ЛДПР Елена Невеличко и дволе из фракции КПРФ - Александр Мукасеев и Константин Гук.
- Я категорически против того, чтобы поставить подпись под текстом этого письма. Получается, что те, кто подпишут, будут за народ, а те, кто не подпишут — гады. Для меня этот шантаж просто неприемлем, - прокомментировал "Курьер.Среда" свою позицию депутат-единоросс Андрей Ковальский.
Ранее он высказал мысль о том, что бердский аэродром таковым вообще не является. А поэтому и не может быть помехой в строительстве полигона твердых коммунальных отходов у самой границы Бердска в Искитимском районе.
Подробности — в ближайшее время.