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Спасательные работы на шахте Кузбасса, где на пожаре погибли 11 горняков, прекратили из-за угрозы взрыва. Судьба еще 35 шахтеров неизвестна

12:16:5811/25/2021
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Губернатор Кемеровской области сообщил, что на «Листвяжной» высока опасность взрыва из-за высокой концентрации метана под землей.

Спасательные работы пока не ведутся. Фото: Mash

На шахте «Листвяжная» Кемеровской области, где произошел взрыв, прекращены спасательные работы. Дело в том, что под землей высокая концентрация опасных газов, которые могут сдетонировать.

35 человек находятся в подземелье и никто не знает, что с ними и где они находятся. Об этом рассказал Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса.

- У нас 35 человек, фамилии всех известны, находятся сейчас под землей, и местоположение их не установлено, - сказал Цивилев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

О том, что спасатели пока не ведут работы в шахте, губернатор написал в своем Telergram-канале. Он сообщил, что опасность взрыва высока.

- На месте выработок высока вероятность взрыва газа: концентрация метана превышает 6%, оксида углерода - более 0,25%. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня, - написал он.

Ранее «Курьер.Среда» сообщил, что утром 25 ноября произошел взрыв на шахте в Кузбассе. Известно, что погибли 11 человек.

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взрывпогибшиешахтаспасательные работыСергей Цивилев
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