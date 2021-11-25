Спасательные работы на шахте Кузбасса, где на пожаре погибли 11 горняков, прекратили из-за угрозы взрыва. Судьба еще 35 шахтеров неизвестна

На шахте «Листвяжная» Кемеровской области, где произошел взрыв, прекращены спасательные работы. Дело в том, что под землей высокая концентрация опасных газов, которые могут сдетонировать.
35 человек находятся в подземелье и никто не знает, что с ними и где они находятся. Об этом рассказал Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса.
- У нас 35 человек, фамилии всех известны, находятся сейчас под землей, и местоположение их не установлено, - сказал Цивилев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
О том, что спасатели пока не ведут работы в шахте, губернатор написал в своем Telergram-канале. Он сообщил, что опасность взрыва высока.
- На месте выработок высока вероятность взрыва газа: концентрация метана превышает 6%, оксида углерода - более 0,25%. Работы возобновятся, как только концентрация газа снизится до безопасного уровня, - написал он.
Ранее «Курьер.Среда» сообщил, что утром 25 ноября произошел взрыв на шахте в Кузбассе. Известно, что погибли 11 человек.