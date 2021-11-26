Что такое бабор: как правильно использовать ампулы Babor для лица

Уход за кожей важен для женщин и девушек всех возрастов. Чтобы предупредить морщины, придать коже тонус и избавить ее от пигментных пятен и потемнений можно с использованием большого количества косметических средств: масок, эмульсий, кремов и тонеров. Однако современная косметология уже давно перешагивает через саму себя и выпускает на рынок инновационные продукты. Именно таким продуктом стали ампулы для лица Babor.
Babor является немецким косметическим люксовым брендом, который стоит в одном ряду с продуктами марок La Mer, La Prairie, Valmont. Их продукция имеет богатый состав, а также славится прекрасным действием на любые типы кожи. В линейке ампул Babor существуют несколько вариантов продукта для кожи с разными видами проблем:
• Ампулы Lift Express.
• Ампулы Hyrda Plus.
• Ампулы Algae Vitalizer.
• Ампулы After Sun.
• Ампулы Collagen Booster.
• Ампулы Active Purifier.
• Ампулы Stop Stress.
• Ампулы Stress Control.
• Ампулы 3D Firming.
• Ампулы Beauty Rescue
• Ампулы Matte Finish
• Ампулы Perfect Glow.
• Ампулы Multi Vitamin.
• Ампулы Active Night.
• Ампулы Grand Cru.
Все эти средства направлены на питание, тонус, увлажнение и защиту кожи. Используя ампулы Бабор, вы обеспечите свою кожу питанием, увлажните ее, повысите выработку коллагена и нормализуете себорегуляцию своей кожи. Если у вас жирная кожа, то ампулы Бабор помогут ей меньше блестеть и напитают ее. Если же кожа сухая, ампулы избавят ее от шелушений и сухости, напитают и увлажнят за счет гиалоурановой кислоты в составе и иных полезных компонентов.
Использовать ампулы Babor следует по вложенный в продукт инструкции.