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Спортсменам после длительного COVID-19 нужно более тщательное обследование

8:00:0611/25/2021,от Университета Англии Раскин
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Исследование определило «длительный COVID» как признаки и симптомы COVID-19, длящиеся более четырех недель в результате заражения COVID-19.

Спортсмены подвергают свои тела серьезной нагрузке во время соревнований, поэтому особенно важно, чтобы они очень осторожно возвращались к соревнованиям после продолжительного приступа COVID. Фото: Pixabay

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Annals of Medicine, спортсмены, возвращающиеся к тренировкам после продолжительного заражения COVID, должны пройти ряд тестов и регулярно обращаться за советом к многопрофильной группе специалистов, чтобы убедиться, что они готовы к возобновлению тренировок .

Исследователи из Университета Англия Раскин (ARU) включили восемь отдельных исследований в обзор данных и дали рекомендации спортсменам, возвращающимся к тренировкам после длительного перенесенного COVID.

Исследование определило «длительный COVID» как признаки и симптомы COVID-19, длящиеся более четырех недель в результате заражения COVID-19. По данным Всемирной организации здравоохранения, у 25% людей, переболевших вирусом, симптомы проявляются не менее четырех недель, пишет medicalxpress.com.

Исследователи рекомендовали, чтобы из-за риска повреждения таких органов, как легкие, сердце, мозг или почки длительной инфекцией, что может привести к таким состояниям, как пневмония или миокардит, любому спортсмену, выздоравливающему после длительных симптомов, следует пройти серию тестов на их физическое здоровье и регулярных текущих оценок. Это может быть рентген грудной клетки, анализы крови, МРТ или ЭКГ.

Авторы также рекомендовали постоянное наблюдение со стороны многопрофильной группы экспертов в области здравоохранения, поскольку COVID все еще остается относительно неизвестным заболеванием и может существовать постоянный риск даже после очевидного выздоровления. Также следует учитывать психическое здоровье спортсменов.

Ведущий автор Рози Линдси, аспирант ARU, сказала: «Длительный COVID - это сложный комплекс состояний, который до сих пор не до конца изучен. Однако мы знаем, что в результате повреждения органов люди могут не подозревать об этом до любого медицинского обследования. Спортсмены подвергают свои тела серьезной нагрузке во время соревнований, поэтому особенно важно, чтобы они очень осторожно возвращались к соревнованиям после продолжительного приступа COVID. Это включает в себя различные тщательные тесты и доступ как к медицинским работникам, так и к соответствующим службам здравоохранения. , в том числе для их психического благополучия. Мы надеемся, что эти рекомендации могут дать спортсменам и профессионалам, работающим со спортсменами, руководство, которое поможет им справиться с долговременными симптомами COVID-19».

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спортсменкоронавирусCOVID-19антитела вакцина
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