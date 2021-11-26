Златоуст: почему 26 ноября нужно всей семьей лепить пельмени, а пребывающим в судебной тяжбе нужно срочно вознести молитву Иоанну Златоусту о справедливом суде над мздоимцами и обманщиками

26 ноября православные христиане отмечают день памяти святого Иоанна Златоуста, очень грамотного в те времена епископа, которого называли вселенским учителем. Он умел хорошо проповедовать, рассказывая отрывки из Евангелия. Святой толковал святое писание так, что его прозвали Златоустом.
В народе его почитали не меньше, чем в храмах. В этот день с утра проходила служба в храмах, а после возвращения домой, открывался сезон пельменей. Издавна существовал русский обычай: налепить пельменей всей семьей, а потом наедаться досыта. Считалась, что так легче можно перенести морозы, которые с дна Иоанна полностью входят в свои владения.
Кроме того, считалось, что в день памяти Златоуста просыпается один из мифических персонажей: которого зовут Мороз — старик с длинной густой бородой. Как только Мороз к чему-то прикасается посохом, то этот предмет вмиг становится ледяным. Крестьяне просят Мороз, чтобы он сильно не расходился в этот день, не морозил землю, а дал рабочим людям спокойно отдохнуть от хлопот и насладиться зимним днем.
26 ноября также принято молить Иоанна Златоуста о суде над мздоимцами и обманщиками. По традиции, правильная молитва, которая была произнесена утром в этот день, обличит любой обман и оградит от него человека.
Приметы в этот день:
Вороны громко каркают – будет оттепель.
Если пошел дождь или ненастье, то следующий год принесет богатый урожай.
Млечный путь ярко видно – скоро наступит стужа.
Яркие звезды на небе в этот день, то наступит снегопад и похолодание.