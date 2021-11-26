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Стала известна предварительная причина взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

5:09:3811/26/2021
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Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Задержаны два человека.

Названа предварительная причина взрыва на шахте. Фото: Pixabay.com

В Кемеровской области названа причина взрыва на шахте «Листвяжная», который унес жизни 46 горняков и 6 спасателей. Все случилось в Кузбассе в 8:35 по местному времени. Сейчас руководство региона заявляет, что причиной трагедии стал взрыв метано-воздушной смеси. А вот экстренные службы ранее сообщали, что взрыв случился из-за возгорания угольной пыли, пишет Комсомольская правда.

Сейчас на месте гибели 52 человек возобновлены спасательные работы, их осуществляют три отделения Военизированной горноспасательной части. Общий объем площади, на которой производились работы составил 257 тысяч куб. м. Известно, что участок будет заполнен метаном, а уровень газа возрастет до 20%, что значительно уменьшит риски взрыва. Отмечается, что вчера спасательные работы были приостановлены из-за высокого задымления местности и повышенной концентрации газа в воздухе.

По факту произошедшего задержаны два человека: директор шахты, первый заместитель директора и начальнике участка. Региональный Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В Кемеровской области объявлены дни траура с 26 по 28 ноября.

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пожарпричиныВзрыв.Задымление.
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